Čtyři jednoduché recepty na postní období

Pražmo: Druhá postní neděle se nazývala pražná, podle praženého naklíčeného obilí - pražma nebo také pražmo. Je to obdoba známější pučálky: nechte v misce s trochou vody naklíčit hrách. Jakmile se objeví klíčky, hrách seberte z vlhkého prostředí a nechte ho oschnout. Klíčky olámejte a použijte do polévky nebo do salátu. Nabobtnaná hrachová zrna upražte v troubě. Chroupejte jen tak, anebo podávejte s osmaženou cibulkou či nasladko s medem.