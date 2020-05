Co naučit děti o reklamě

Speciální efekty, apel na emoce, chytlavá muzika, hezký příběh… To vše jsou osvědčené reklamní zbraně, které poučený dospělý konzument bere s rezervou, protože si uvědomuje, o co tu vlastně doopravdy běží. Tedy o byznys. A podle toho se rozhoduje, jestli na hru přistoupí, nebo ne.

Ovšem přesně tyhle postupy mohou velmi ovlivnit naše děti. Podívejme se nejdříve na vysloveně negativní aspekty, které reklama přináší do života rodin s dětmi.

Co to může vyvolat?

Reklama, která nás od dětství nabádá, abychom si okamžitě koupili něco, co ani nepotřebujeme, může později vést ke zvyku impulzivního nakupování a žádný rodič nechce, aby se z jeho dítěte stala hlavní postava z filmu Báječný svět shopaholiků.

Co za nekalé triky zkoušejí obchodníci na děti? Umíte je bránit?

„Reklama je součást informační společnosti a dítě s ní přichází do kontaktu od samého začátku,“ říká odborník na public relations a komunikaci, výkonný ředitel Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica. „Důležité je, jako u všeho jiného ve výchově, vysvětlit, co to ta reklama je, k čemu slouží i k čemu neslouží.“