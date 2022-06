Co musí řešit druhé manželky

Ani to, že když něco děláte podruhé, uděláte to lépe, nemusí platit. Rozvodovost druhých manželství (60 %) je vyšší než u prvních (cca 50 %).

Co by měly vědět ženy, které si něco začnou se ženatým mužem

Druhá partnerka a autorka knihy How to date a dad (Jak randit s tátou) Jo Abiová otevřeně mluví o tom, že vztah s rozvedeným mužem má svou vlastní množinu problémů.

Druhým manželkám se často stereotypně vyčítá, že si chtějí zkrátit cestu k pohodlnému životu a užívat toho, co ta první vybudovala. Ale je to opravdu výhra?

Odborníci si to nemyslí a vzniklý nepříjemný stav pojmenovali „syndrom druhé manželky“. Definuje se jako neustálý pocit, že žena vstoupila do alternativní reality vytvořené právě první manželkou a její rodinou - a neustále se cítí neadekvátně.

Podle údajů Českého statistického úřadu vstoupí do druhého manželství až 40 % rozvedených. Před rokem 1989 to bylo okolo 60 %. Takže nějakou druhou ženu patrně znáte. V Británii roku 2005 spojily síly.

„Potkáte muže, zamilujete se, a najednou jste zataženi do ostré výměny názorů a je od vás vyžadováno, abyste poskytla všechny informace o vašem životě, jako jsou třeba finance, včetně toho, kolik stojí auto, které řídíte. Byl to pro mě šok. A pro nás ženy to bývá o to větší šok, když jsme rozpad manželství nezavinily,“ říká zakladatelka Britského klubu pro druhé manželky Linda Mellorová.