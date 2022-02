Cate Blanchettová: Co se týče ekologie, jsem nekompromisní

Populární Australanka z Melbourne je skoro pětadvacet let vdaná za krajana, spisovatele a dramatika Andrewa Uptona a mají čtyři děti - Dashiella (20), Romana (17), Ignatia (13) a sedmiletou Edith.

„Jako pracující matka neustále žongluji mezi profesionální vášní a snahou plně se věnovat rodině,“ prozrazuje s tím, že rodičovství v digitální éře vyžaduje hodně pozornosti a času.

„Když děti zmíní něco, o čem se dočetly na internetu, ptám se: Kde jste to četly, kdo to ověřil? A pokud se chystají něco sdílet na sociální síti, chci, aby se ujistily, že nejdřív zkontrolovaly všechny možné zdroje té informace. Samozřejmě že protočí oči, co ta matka pořád má. Když je ale pak slyším mluvit s jejich vrstevníky, vím, že jsou zodpovědné,“ říká spokojeně.

„Ten nejstarší studuje fyziku, takže je zajímavé si s ním o technologiích povídat. Nechci patřit do generace, která digitální svět nechápe a nechce chápat, protože cítím zodpovědnost za zemi, ve které bude on i ostatní žít jako dospělý.“

Máme proč se bát

Cate Blanchettová se nikdy nebála otevřeně mluvit o současných otázkách a problémech společnosti, i proto si celá léta vybírá role ve filmech, které trochu provokují. Jedním z nich je komediální katastrofická sci-fi K zemi hleď!, která na Netflixu patřila k nejsledovanějším filmům minulého roku.

Satira od spisovatele a režiséra Adama McKaye je o dvou astronomech, kteří se snaží varovat lidstvo před blížící se kometou, která zničí Zemi. Ztvárnili je Leonardo DiCaprio, sám velký zastánce klimatických opatření, a Jennifer Lawrenceová.

V příběhu, který se stává zřejmou metaforou globálního oteplování, je každý - od odborníků na clickbait a technologických miliardářů až po nešikovné prezidenty - předmětem posměchu.

„Já hraju moderátorku televizní talk show Brie Evanteeovou, která je modelem vyumělkovanosti s odbarvenými blond vlasy, oslepujícími bílými zuby a neuvěřitelně bronzovou pletí,“ přibližuje roli Cate a pokračuje.

„Ohledně záležitostí týkajících se životního prostředí, jako je globální oteplování a změny klimatu, jsem nekompromisní. Všichni se snažíme být pozitivní a mluvíme jen o 1,5 stupni globálního oteplování,“ říká. „I to je ale katastrofální. Máme proč se bát, ale buďme dostatečně odvážní, abychom tomuto strachu čelili a něco s tím udělali,“ vyzývá.

Zvítězil šimpanz

Cenami ověnčená herečka se nám letos představí ve třech dalších snímcích. V thrilleru Ulička přízraků hraje psychiatričku Lilith Ritterovou, s kterou se spojí mladý ambiciózní umělec s nadáním manipulovat lidmi díky vhodně zvoleným slovům.

„Netuší ovšem, že ona je mnohem nebezpečnější než on sám,“ prozrazuje Cate. Krimi ji uchvátilo i dobovým noirem, světem cirkusu a režií známého milovníka triků a psychologie, Mexičana Guillermo del Tora.

Poslouchala jsem spoustu skutečných šimpanzů, abych byla schopna co nejvěrněji napodobit jejich hlas

Ten ostatně stojí i za animovanou temnou verzí klasické dětské pohádky Pinocchio, v níž propůjčila hlas postavě šimpanze.

„Guillermo mi prozradil, že pro svoji sbírku knih, komiksů, filmů, postaviček a filmových rekvizit má vyčleněný celý jeden dům, a že Pinocchio je jeho vysněný projekt. Pro mě bylo natáčení navíc moc příjemné,“ říká Cate Blanchettová.

„Poslouchala jsem spoustu skutečných šimpanzů, abych byla schopna co nejvěrněji napodobit jejich hlas. Asistovala mi přitom moje dcerka Edith, takže jsem se s ní vrátila do dětských let. Užily jsme si to obě.“

Nadšeně vypráví i o svém dalším novém filmu, hudebním dramatu TÁR, v němž ztvárnila Lydii Tárovou, šéfdirigentku významného německého orchestru: „Bylo úžasné být mezi tolika muzikanty. Připomnělo mi to nádheru vystoupení National Trust, charitativní organizace pro záchranu památek a přírody v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Bylo vysíláno živě během prvního lockdownu.

Tehdy pět hudebníků z různých zemí začalo hrát tak, jak se postupně rozednívalo. Poslouchali jsme to s manželem na kopci našeho domu ve východním Sussexu a sledovali, jak začíná svítat, s vědomím, že to samé poslouchají ve stejný moment tisíce dalších lidí. Byl to pro mě ten nejkrásnější zážitek z pandemie.“

Kromě výše zmíněných filmů bude letos hrát ještě v novém televizním seriálu s názvem Disclaimer. Psychologický thriller natáčený pro platformu AppleTV+ napsal a režíruje další známý Mexičan Alfonso Cuarón.

V seriálu na motivy stejnojmenného románu Renee Knightové se Cate představí jako Catherine Ravenscroftová, úspěšná a uznávaná televizní dokumentární novinářka, jejíž práce je postavena na odhalování skrytých prohřešků známých osobností.

Když jednoho dne narazí na zajímavý román, s hrůzou si uvědomí, že je sama klíčovou postavou příběhu, o kterém doufala, že je dávno pohřben v minulosti.

Ozdoba červeného koberce

Bude taky hrát ve filmu režiséra Pedra Almodóvara Manuál pro uklízečky. Režisér je známý svými španělskými tituly jako Vše o mé matce, Špatná výchova nebo Ženy na pokraji nervového zhroucení a toto bude jeho první celovečerní film v angličtině.

Matku, jež beze stopy zmizí, ztvárňuje v komediálním dramatu Kde se touláš, Bernadetto (2019). Foto: Profimedia.cz

Cate Blanchettová patří léta mezi nejlépe oblékané hollywoodské hvězdy, naposledy ji za svou stylovou ikonu označila populární britská zpěvačka Adele, která prohlásila, že je vždy ozdobou, a to nejen na červeném koberci.

„Móda mě provází od dětství. S oblibou mě do nejrůznějších šatů oblékala moje mladší sestra Genevieve a já jsem hrála každého, koho jsem si pod kostýmem představila,“ vzpomíná Cate.

Pro mě je filmový kostým pokaždé nová herecká výzva, jak jinak bych si mohla vyzkoušet, co mi nejvíc sluší?

Když získala hlavní roli ve filmu Jasmíniny slzy (získala za ni Oscara i Zlaté glóby), přesvědčila režiséra Woodyho Allena, aby jí nechal vybrat pro postavu nafoukané paničky oblečení.

„Allen neřeší estetiku svých postav, což je překvapující při obsazování tak silných ženských osobností, jakou je třeba Diana Keatonová. Pro mě ale oblečení bylo klíčové. Bezvadné značkové kostýmy jsou totiž jedinou věcí, které si Jasmine přiveze ke své chudé sestře do San Franciska,“ vysvětluje.

Víte, že... Má staršího bratra Boba, který pracuje v oblasti počítačů, mladší sestra Genevieve je divadelní návrhářkou.



Sedmiletá dcerka Edith je nevlastní. Adoptovala si ji v pětačtyřiceti letech.



V osmnácti letech odletěla na prázdniny do Egypta, kde dostala první malou komparzní roli ve filmu Kaboria.



„Herecké štěstí mi přinesla elfí královna Galadriel v Pánovi prstenů. Po jejím ztvárnění v roce 2004 jsem dostala nabídku od režiséra Martina Scorceseho v životopisném dramatu Letec na ztvárnění legendární Katherine Hepburnové.“ Vyneslo jí Oscara.



Koupila dům v Mawgan Porth, malé osadě v severním Cornwallu v Anglii, kde většinu místních tvoří staré babičky, které žijí v bungalovech ze sedmdesátých let.