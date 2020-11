Časový optimismus aneb Proč nic nestíhám

Časový optimismus může člověka dostat do celé řady problémů. Lidé se na něj permanentně zlobí a bohužel se mu příliš často stává, že slibuje, co nemůže splnit. Foto: Profimedia.cz

Patříte k lidem, kterým stále ujíždí autobus, notoricky chodí pozdě, neodevzdávají práci včas nebo stihnou tak třetinu všeho, co si naplánují na víkend? Okolí si myslí, že je vám to jedno, případně že tzv. prokrastinujete. Prostě lenošíte a věci, na kterých vám nezáleží, vypouštíte. Jenže vy jen každé ráno věříte tomu, že vše, co jste si domluvili a předsevzali, zvládnete. A večer se divíte, proč se to nepovedlo. Stejně jako každý jiný časový optimista.