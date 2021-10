Britney Spearsová získala zpět kontrolu nad svým životem

Poté, co její otec Jamie Spears (69) v srpnu po dlouhých třinácti letech svolil, že se vzdá svazujícího opatrovnictví, přebírá Britney zpět kontrolu nad svým životem. Tvrzení, že zpěvačka žije v moderním otroctví, tu a tam prosakovala už několik let, dlouho však byla vnímána spíš jako fantasmagorie několika obsedantních fanoušků.

Vylíčila též, jak ji management v čele s jejím otcem nutil koncertovat proti její vůli a prostřednictvím jejího lékaře jí podával lithium, jehož dlouhodobé užívání podle ní představuje riziko. Roky jí prý bylo zamlčováno i to, že o ukončení opatrovnictví může sama požádat.

„Měli by skončit ve vězení,” běsnila. Nervózním, zrychleným hlasem popisovala, jak byla nucena pracovat bez oddychu každý den deset hodin, jinak se nesměla vídat s dětmi a s přítelem.

„Chce pro ni jen to nejlepší. Pokud chce paní Spearsová opatrovnictví ukončit a věří, že svůj život zvládne sama, má pan Spears za to, že by tuto šanci měla dostat,” vzkázali v září jeho právníci.