Benedict Cumberbatch: Jako kovboj se nemyl, smrděl a líbilo se mu to

Síla psa režisérky Jane Campionové, která měla celkem dvanáct oscarových nominací (Campionová nakonec získala sošku za nejlepší režii), je psychologické drama adaptované podle románu Thomase Savage z počátku 20. století.

Charismatický, ale despotický Phil Burbank provozuje ranč se svým bratrem Georgem. Jsou nerozluční do chvíle, kdy se George rozhodne oženit s ovdovělou pianistkou Rose. Na tu Phil žárlí, ještě víc ho ale irituje její zženštilý syn Peter.

Phil je oba duševně trýzní, dokud se mu nestane něco nečekaného. Není divu, že právě za tuto roli sklízí Benedict Cumberbatch ovace napříč spektrem - podle kritiků znovu potvrdil své „chameleonské“ kvality a předvedl jeden ze svých nejlepších hereckých výkonů.

Kritici se překonávají ve chvalozpěvech, psali například: „Přísný, pohledný Phil Burbank je brutálně okouzlující. Dokáže vykastrovat býčí mládě dvěma rychlými seky svého nože; plave nahý v řece a maže si tělo bahnem. Je to kovboj surový jako jeho kůže.

V ďábelsky odporném, ale zároveň hypnoticky přitažlivém podání je jeho rančer postavou, která se v novém filmu neobjevila od roku 2007, kdy přišel thriller Až na krev s bezohledným naftařem Danielem Plainviewem v podání Daniela Day-Lewise.“

Musel jsem se zdokonalit v zacházení s dobytkem nebo hrát na banjo. Cigarety jsem se naučit balit jednou rukou

Cumberbatch se potřeboval na place maximálně soustředit, což si vyžádalo přísnou psychickou izolaci od kolegů:

„Proměnil jsem se v brutálního amerického kovboje, který nosí boty s velkými třmeny a nikdy se nemyje. Smrděl jsem a líbilo se mi to. S nikým jsem na natáčení nemluvil, potřeboval jsem se ponořit do postavy jak před kamerou, tak mimo ni, a to po celou dvanáctitýdenní produkci filmu,“ vysvětluje.

Otrávený nikotinem

Film je podle něho plný násilí i sexuální touhy. „Bylo v tom něco velmi sexuálního, sexualita se tu sděluje i prostřednictvím Philových kostýmů. Musel jsem při natáčení stále kouřit, a to nefiltrované cigarety, které jsem se naučil balit jednou rukou. Několikrát jsem se tak otrávil nikotinem,“ vypráví herec, který do povědomí tisíců diváků vstoupil před dvanácti lety jako Sherlock Holmes ze seriálu dílny televize BBC.

Natáčelo se v úchvatné přírodě Nového Zélandu, krajina v příběhu ostatně hraje velkou roli.

„Musel jsem se tam zdokonalit v zacházení s dobytkem, hrát na banjo a osvojit si další věci týkající se života na ranči. Zrovna když jsme tam začali natáčet, vstoupila v platnost pandemická omezení,“ říká. Natáčelo se jak ve vnitrozemí, tak i v přímořských oblastech a v hlavním městě Aucklandu.

Nominaci na Oscara nakonec ve vítězství neproměnil. Nicméně kritici se shodují, že jeho herecký výkon v roli obhroublého rančera je zatím vrcholem v jeho herecké kariéře. Foto: Profimedia.cz

Benedict přiznává, že tam objevil nový domov: „Mohl jsem tak v nádherné přírodě trávit drahocenný volný čas společně se svou rodinou, s manželkou Sophií a našimi syny Christopherem (6), Halem (4) a Finnem (3). Navíc nás přijeli navštívit moji rodiče, aby vnuky viděli jezdit na koni a pracovat s dobytkem, a díky uzavření s námi zůstali místo tří neděl pět měsíců! Oběma je už přes osmdesát, měli jsme tedy tak daleko od domova velké štěstí. Nejspíš to byla odměna za moje náročné natáčení a útrapy s ním spojené.“

Pro hereckou profesi se rozhodl v tibetském klášteře, kam odjel po studiu několika prestižních škol, které ho měly podle rodičů nasměrovat na dráhu právníka. Rok tam učil angličtinu.

Slavným se stal ve čtyřiatřiceti díky zmíněné roli Sherlocka Holmese. Díky tomu, jak fenomenálně ho ztvárnil, vyvolal seriál diváckou horečku nejprve v Británii, pak i ve světě.

Benedict Cumberbatch ve filmu 1917 Foto: Universal Pictures

„Úspěch Sherlocka byl v tom, že si ho oblíbili lidé, kterým to pálí a mají vybraný, kultivovaný vkus,“ poznamenal tehdy Benedict, který je podle přátel sám velice inteligentní a vzdělaný.

Rád jede nadoraz

Za oceánem okouzlil britský herec s nevšední tváří Stevena Spielberga, který si ho vybral pro válečné drama Válečný kůň (2011). A od chvíle, kdy namluvil ve všech čtyřech dílech fantasy Hobit strašlivého draka Šmaka, stal se skutečnou světovou hvězdou a byl na roztrhání.

Dodnes se představil v dalších třiceti filmech nejrůznějších žánrů. Například jako oblíbený bídák Khan v kultovní akční sci-fi Star Trek: Do temnoty, coby matematický génius v Kódu enigmy, král Richard III. v adaptaci Shakespeara nebo jako neurolog ve filmu Doktor Strange.

V poslední jmenované roli se pak objevil i v dalších dobrodružných sci-fi Marvel Studia, a to v několika Avengers, ve Spider-Man: Bez domova a nově v letošním Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství.

„Role ve fantasy filmech mě lákají už od mládí, kdy jsem se stal velkým fanouškem sci-fi Pán času. Doktor Strange je vynikající adaptací komiksu a zahrát si v takovém filmu je dnes pro herce prestižní záležitost. Ztvárnit špičkového neurologa a vesmírného kouzelníka vybaveného novými magickými schopnostmi, to byla pro mě pocta. Lákají mě role, v kterých jedu nadoraz a až do konce vlastně nevím, jestli se to povede,“ říká Cumberbatch.

Rezervovaný a skromný

O jeho talentu a povaze básní i filmoví tvůrci. Pro představu, příklad hned z jeho začátků. V roce 2005 hrál ambiciózního a sobeckého britského aristokrata Edmunda Talbota v minisérii podle trilogie významného britského spisovatele Williama Goldinga Až na konec světa.

Benedict Cumberbatch ve filmu Doctor Strange Foto: Disney

Producent Lynn Horsford vzpomíná: „Benedict byl pozoruhodný. Když čas dovolil, byl stále začtený do Goldingových románů. Potřebovali jsme ho ale na obrazovce v každé scéně, v akci byl čtyři a půl hodiny denně. Skoro se nezastavil, přesto nám ve všem vycházel vstříc. Nedivím se, že je stále jedním z nejoblíbenějších herců.

Je totiž britsky rezervovaný, slušný a skromný. Možná díky těmto vlastnostem si postupně získal skutečnou armádu fanoušků, kteří si ho zamilovali stejně jako my tenkrát.“

A režisérka Síly psa Jane Campionová dodává: „Řekla jsem si, že ten chlap to dokáže. Je sice Angličan, nemá žádné zjevné vlastnosti, které by ho pro příběh a roli určovaly, kromě toho, že má nesmírné osobní kouzlo. Přesto jsem na něho vsadila, protože Benedict byl ve všem, co kdy udělal, mimořádný. Stejně ohromující je i v této roli, za kterou právem aspiroval na Oscara.“

Na rozdíl od většiny celebrit není Cumberbatch na Instagramu, Twitteru ani Facebooku. Opakovaně však hovoří o lásce k rozhlasu. Jeho osobní kouzlo spočívá mimo jiné v podmanivém hlasu, poutavém přednesu a královské angličtině. Je proto velmi žádaný pro nahrávání audioknih a vyprávění příběhů, namluvil mnoho dokumentů pro National Geographic a Discovery Channel.

Podle kritiků je schopný přečíst od A až do Z telefonní seznam tak, aby nikoho nenudil. „Sociální sítě by mě jen pohltily, celé jsem to shledal jako velmi toxické. Mnohem raději vynakládám svou energii na to, co je moje práce, a to je především rozhlas, divadlo a film. Mám navíc velké štěstí, že mám stále práce dost, a to mě vedle rodiny zcela naplňuje,“ říká.

