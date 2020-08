Anna Kameníková: Potřebuju balanc uměleckého a neuměleckého světa

Když jsme se viděly naposledy, měla jste svoji rudou hřívu obarvenou na černo. Teď jste na ježka. Co vás to napadlo?

Díky natáčení Boženy Němcové jsem byla rok bruneta a už jsem se toho potřebovala zbavit. Stejně jsem dlouho uvažovala o tom, že někdy půjdu na ježka. Chtěla jsem vidět, jak vypadá moje hlava. Aspoň jednou za život je dobrý to zkusit.

A jaké to je?

Zatím nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala. Přijdu si svobodná a taky se mi zdá, že mi to víc sluší, když je vidět můj obličej a za nic ho neschovávám.

Co na to říkala maminka (herečka Jitka Asterová) a manžel Jan?

Máma byla v pohodě. A manželovi pankáčský styl vyhovuje. Je hlavně rád, že mi zase rostou moje vlasy, té černé úplně nefandil.

O roli Boženy Němcové se v připravovaném televizním seriálu dělíte s Aňou Geislerovou. Jaká část spisovatelčina života vám připadla?

Od sedmnácti let, kdy se vdala a začala rodit děti, do nějakých pětadvaceti. Cítila jsem to jako velký závazek, žila jsem tím dva roky. Půl roku před natáčením jsem nedělala nic jiného, než četla její knížky a knížky o ní. Když jsem se vrátila z natáčení, nedokázala jsem vypnout.

Co si o ní myslíte?

Obdivuju, jak se dobře a jistě cítila ve společnosti, jak byla výřečná. Byla ale i elitářská a až sobecky svéhlavá. Musela být stále středem pozornosti, ve spoustě věcí jsem se s ní nedokázala sžít.

Na druhé straně měla vlídnou a citlivou duši. Měla smůlu, že se narodila do nešťastné doby plné konvencí o roli ženy ve společnosti.

Nešťastné mělo být i její manželství.

Neukazuje se tam černobíle ve smyslu, že si vzala tyrana, který jí jen ztrpčoval život. Manžel ji měl opravdu rád, ona jeho taky. Jen měli odlišné představy o životě i o tom druhém.

On chtěl, aby byla šťastná, na tehdejší poměry jí dovoloval hodně. Nevážil si jí však jako umělkyně, chtěl, jak v té době bylo obvyklé, poslušnou manželku.

V připravovaném televizním seriálu o Boženě Němcové ztělesňuje slavnou spisovatelku v mladém věku. Foto: archiv ČT

Považujete ji za feministku?

Stoprocentně. Za jednu z prvních.

Je vám to na ní sympatické, nebo nad tím spíš zvedáte obočí?

Podle mne je každý moderní člověk feminista. Jinak by to byl kretén. Obočí zvedám nad toxickým feminismem, protože špatně zachází s muži, shazuje je. Nepřispívá to k dialogu, a to mi je nesympatické.

Ovšem feminismus ve smyslu, že jsme si rovni, mi přijde jako samozřejmost. O to taky Boženě Němcové šlo: aby ženy měly stejné možnosti jako muži.

Mají?

Ano, i když mě štve, že si stále hodně lidí myslí, že je normální dávat ženám míň peněz.

Nepřipadám si známá, a kdybych nikdy nebyla známá, vůbec by mi to nevadilo.

Vaši podobu s Aňou Geislerovou využili filmaři už podruhé. V době natáčení filmu Nevinnost vám bylo patnáct, před kamerou tehdy vedle vás stála velká jména české kinematografie. Jak na to vzpomínáte?

Byla jsem strašně nervózní. Zároveň jsem to nedokázala v reálném čase úplně vnímat, cloumala se mnou dost krutá puberta. Nebyla jsem se sebou úplně v pohodě, celé to mám jako v mlze.

V patnácti natočila v režii Jana Hřebejka film Nevinnost. Foto: Bontonfilm

Jste si podobné i naturelem?

Myslím, že Aňa je víc herečka v tom pravém smyslu slova. Umí se pohybovat ve společnosti, je jí tam dobře, umí zkrátka chodit po červeném koberci.

Já se podobným akcím vyhýbám, jak můžu, jsem spíš takový skrček. Mimo hraní se v hereckém světě necítím moc dobře. Nepřipadám si známá, a kdybych nikdy nebyla známá, vůbec by mi to nevadilo. Klidně bych jen pracovala na věcech, které mě baví. Nedělám to pro slávu a netoužím být středem pozornosti.

Přitom se věnujete profesi, která je hodně soutěživá.

To je jeden z důvodů, proč se nemůžu věnovat jenom herectví. Nejsem vůbec soutěživá, ale stejně jsem byla párkrát nešťastná, když jsem nedostala roli, o které jsem si myslela, že na ni mám. Z toho by mohly plynout nějaké závisti, a to v sobě rozhodně nechci pěstovat. Snažím se od toho oprostit. Pomáhá mi v tom, že vlastně není moc věcí, ve kterých chci hrát. Nejvíc jsem stála o Boženu Němcovou a tu jsem dostala.

Jak to bylo s rolí v seriálu Dáma a Král, který se teď na Nově opakuje?

Šla jsem do toho kvůli režisérovi Vladimíru Michálkovi, do seriálů jinak nechodím. Díky němu jsem byla v pohodě.

Vy asi nejste materiální člověk, když odmítáte seriály.

Rozumím však lidem, kteří do toho jdou, protože třeba mají děti, musí živit rodinu a nejsou ochotní dělat něco mimo svoji profesi. Mně nedělá problém dělat úplně něco jiného.

Jsem v podstatě nepřátelská, cynická, nemám moc ráda lidi.

Musím ale přiznat, že úplně nemateriální nejsem. Určité věci mi dělají radost: těší mě koupit si třeba kamínek, pokojovou rostlinu nebo zajímavou sukni. Na těch kamíncích docela ujíždím.

V čem pro vás mají takový význam?

Už ve dvanácti jsem je sbírala. U hlavy postele máme ametyst, působí dobře na spaní, na různé nálady si k sobě beru různé kameny.

Vraťme se k Dámě a Královi, kde hrajete trochu nepřátelskou dospívající dceru hlavního hrdiny.

Připomíná mě samotnou v tom věku. Jsem v podstatě nepřátelská, cynická, nemám moc ráda lidi. Až v průběhu let jsem se začala snažit být přívětivější a usměvavější.

Tatínkovi, kterého hrál Matěj Hádek, jste tam dávala pěknou sodu.

To dělám svému tátovi taky.

S Terezou Hofovou a Matějem Hádkem v televizním seriálu Dáma a Král. Foto: TV Nova

Protože stejně jako ten seriálový otec nebyl u toho, když jste dospívala?

Vlastně nevím. Jsme si hodně podobní, takže se naše energie někdy střetávají. Ale už je to dobrý.

Jak to máte s maminkou?

S ní je to skvělé. Jsme si hodně blízké. Možná bych od ní čekala objektivní profesní soudy, ale ty mi moc nedává, protože z jejího pohledu dělám úplně všechno dobře.

Kdo je tím objektivním soudcem?

Můj muž. Studoval na FAMU režii, je velmi kritický, a to mi je sympatické. A pak kamarádi, s nimiž si říkáme věci na rovinu. Kritika mi nevadí. Stejně většinou sama vím, kdy jsem hrozná a kdy ne.

Manželství vám svědčí?

Baví mě. Vzali jsme se hodně spontánně, znali jsme se chvíli. Bylo to romantické gesto, ani jeden z nás se nedívá na manželství jako na nějakou instituci jistoty. Pro nás to bylo: Když ne ty, tak kdo, když ne teď, tak kdy?

Váhala jste přijmout manželovo jméno? Pro vaši generaci to vůbec není samozřejmost.

Mně se jméno Kameník líbí. Kdyby se mi nelíbilo, nechala bych si svoje jméno.

Měla jste dilema s přidáním koncovky-ová?

Ne, je to pro mne marginální. Kdo si to tam nechce dát, ať si to klidně nedá. Já mám ráda češtinu, líbí se mi české podoby jmen. Je každopádně fajn mít možnost se svobodně rozhodnout.

Jak si představujete svůj život za nějakých patnáct let?

Ráda bych ho stále měnila. Chtěla bych třeba jezdit s food trackem (pojízdné bistro) nebo mít farmu, vlastně nevím přesně. Ale určitě bych vedle sebe měla svého muže, máme podobné smýšlení o životě. Chci cestovat, nezastavit se.

Do toho bych tak jednou za rok něco natočila, ale jen jednu věc. A každé dva roky jedno divadelní představení. Ne víc.

Mnoho vašich vrstevnic by do své odpovědi zahrnulo rodinu a děti.

Tak to vůbec! Teď jsem ve fázi, že děti nechci. Třeba se to někdy změní, ale teď na to nemám pomyšlení.

Manžel na to hledí stejně?

Ano, v tomhle se naprosto shodujeme.

Hraje v tom roli třeba strach z budoucnosti?

Pořád mám z něčeho strach. Mám třeba fóbii z hloubek, kvůli níž skoro nikde neplavu. Jako dítě jsem měla knížku o zvířatech, kde byla velká fotka žraloka. Strašně jsem se lekla a bála jsem se i ve vaně, když jsem přes bublinky neviděla na dno.

Čím dál tím víc mám strach ze smrti. Před třemi roky jsem v neosvětlené chodbě spadla do čtyři metry hluboké díry, nic se v podstatě nestalo, ale došlo mi, že jsem mohla být mrtvá. Od té doby na to myslím.

Vím, že to je trapný, protože všichni jednou umřeme. Tím pádem se i hodně bojím o lidi kolem sebe.

Před třemi lety s maminkou Jitkou Asterovou a mladším bratrem Adamem Linhartem. Foto: Profimedia.cz

Bude pokračovat vaše spisovatelská kariéra?

Teď ne. Chtěla jsem kuchařku Řešíš/Hřešíš napsat, udělala jsem to, bylo to fajn, ale psaní není pro mne. Stresovalo mě to, radši bych jen vařila.

Vaříte tedy dál?

To ano, ale taky jsem začínala mít pocit, že se nikam neposouvám, a tak jsem začala dělat v jedné italské sýrárně v Praze. Chci se to naučit. Dlouho jsem kolem toho obchůdku jezdila a moc se mi líbil, říkala jsem si, že bych tam chtěla pracovat.

Když ke konci loňského roku končilo natáčení Boženy Němcové, bylo mi jasné, že potřebuju někde pracovat rukama. Poslala jsem majiteli sýrárny životopis a klaplo to.

Co tam děláte?

Teď ještě v prodejně krájím sýry, prodávám, radím. Doufám, že se časem dostanu dozadu do výrobny. Strašně mě to baví. Potřebuju balanc uměleckého a neuměleckého světa. Dělat normální práci, bavit se s lidmi, kteří jsou úplně odjinud.

Na konci natáčení Boženy Němcové, kdy jsem dlouho žila jen tou rolí, jsem se už cítila sama sobě nesnesitelná. Potřebovala jsem se dostat zase na zem. Být herečkou pro mne být nohama na zemi neznamená. Cítím, že to pro mne není zdravé.

Jak tedy posuzujete svoji dosavadní profesní kariéru, která na váš věk není vůbec zanedbatelná. Připomeňme mimochodem, že v soutěži Nejlepší audiokniha roku 2019 jste byla vyhlášená nejlepší interpretkou.

Namluvila jsem skvělou knihu mladé spisovatelky žijící v Japonsku Anny Cimy Probudím se na Šibuji. Popravdě řečeno jsem se divila, že mi to svěřili, moc dobře nemluvím, mám potíže se sykavkami, zadrhávám se. Mám dojem, že mi natáčení trvalo třikrát tak déle, než kdyby to četl někdo jiný. O to větší radost jsem měla z té ceny.

Z čeho máte radost v divadle?

Z věcí, ve kterých jsem spokojená. Třeba představení Ve dne v noci v experimentálním divadle NoD. Asi to nevidělo moc lidí, ale bylo to divadlo, na které bych chtěla chodit. Moc si vážím účinkování v Činoherním klubu, kde jsem vždycky chtěla hrát. Teď mě čeká premiéra dramatu Petera Shaffera Equus.

Uvažovala jste o stálém angažmá?

V žádném jsem nebyla a ani po tom netoužím. Určitě bych se brzy cítila svázaná. To nesnáším. Potřebuju mít pořád pocit, že můžu kdykoli říct: „Zítra na rok odjíždím.“ Proto ani nechodím do seriálů.

Už jste to někdy udělala?

Pohnutky k tomu mám pořád. Ne že bych se sebrala a někam na rok odjela, ale pořád měním svoje zvyky, nesmím se dostat do pohodlné fáze, kdy začnu nad sebou moc přemýšlet.

To nebývají dobré myšlenky?