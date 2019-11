Angelina Jolie: Jako teenager jsem měla slabost pro morbidní věci

,Když jsem já byla dítě, říkali mi, stejně jako Zlobě, že jsem jiná. Pak jsem ale zjistila, že být jiná je dobré. Sice jsem nikam nezapadala, ale byla jsem svá. A proto když vám někdo řekne, že jste jiní, jen se usmějte a choďte s hlavou vysoko vztyčenou a buďte na sebe pyšní. A přesně jako tato záporná postava vyvolejte trochu potíží, to nikdy nemůže uškodit.‘“

„V mém pojetí není Zloba jen ztělesněním zla, je to bojovnice. Mstí se za urážky, které utrpěla v minulosti. Je hnána pomstou, ale zároveň chrání zemi, kterou miluje, i ty, kteří v ní žijí. A když už vypadá, že bude vše v pořádku, přijde princ a chce si vzít moji Růženku, kterou jsem zprostila kouzla a vychovala, znovu se zjitří nenávist mezi lidmi a mocnými kouzelnými bytostmi a já jako královna všeho zlého se určitě lehce nevzdám,“ přibližuje Zlobu, kterou si očividně užívá.

Co ale matku šesti dětí a vyslankyni dobré vůle OSN pro uprchlíky, která pomáhá lidem v nouzi v nejrůznějších zemích světa, přitahuje na rolích, které by se daly shrnout pod společného jmenovatele vládkyně temnot?

Jako dítě herců Jona Voighta a Marcheline Bertrandové neměla k hraní daleko. Ve čtyřech letech natočila televizní reklamu, v sedmi se poprvé představila s otcem v komedii Lookin’ to Get Out, v jedenácti už studovala na prestižním divadelním institutu Lee Strasberg.