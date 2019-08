Američanka je posedlá vévodkyní Kate. Nosí stejné oblečení jako členka královské rodiny

„Byla jsem z toho nadšená, protože to znělo jako pohádka. Obyčejná dívka ze střední třídy se stala princeznou. Samozřejmě, že to mnou také rezonovalo, protože jsem v té době ještě dospívala. Začala jsem se proto o jejich příběh zajímat více do hloubky a s tím souviselo i to, že jsem začala sledovat, co Kate nosí do společnosti,“ říká Bowlingová pro agenturu Reuters.