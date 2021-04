Alice Machová: Ženy by se neměly bát vyjádřit svůj názor a říct si, co chtějí dělat

Už její dětství nebylo úplně typické. Díky tátovi, který byl stavební inženýr v zahraničním obchodě, procestovala Alice kus světa a zkušenost s mezinárodními školami ji ovlivnila na celý život. Takto strávila rok v Egyptě, doslova na dohled od pyramid, kde se její otec podílel na stavbě elektrárny. Později se celá rodina přesunula do Číny, kde strávili čtyři roky.

„Do Číny jsme jeli, když jsem byla v šesté třídě. Mezinárodní škola pro mě byla obrovským zážitkem, protože jsem se tam setkávala s dětmi z celého světa, hrála jsem si na hřišti se spolužáky třeba z Anglie, z Pákistánu nebo z Ameriky. Dítě na základní škole nevnímá žádné kulturní rozdíly,“ vypráví Alice.

A právě zkušenost s otevřeným kosmopolitním prostředím ji ovlivnila natolik, že později chtěla poznávat svět a žít v zahraničí.

Do auditu jsem šla, abych mohla cestovat

Po návratu do Čech Alice Machová vystudovala finance a účetnictví na pražské VŠE, a když se rozhodovala, jakým směrem by se mohla její kariéra ubírat, volba padla na audit v poradenské firmě PwC. A proč právě tento obor? To je přece jasné – aby mohla cestovat.

„Během studia jsem ještě úplně nevěděla, čemu se chci věnovat. Ale chtěla jsem pracovat pro nějakou mezinárodní firmu, abych mohla působit v zahraničí,“ popisuje s úsměvem.

V Česku se ale mladá odbornice na finance příliš neohřála. Táhlo ji to ven – a tentokrát do daleké Kanady.

Nejdůležitější v Kanadě? Znát hokejisty a mít pořádnou bundu!

Na přijímací pohovor na pozici v kanadské Ottawě se Alice pečlivě připravovala, očekávala náročné otázky z oboru, ale o jejím přijetí možná rozhodlo něco úplně jiného.

„V rámci přijímacího pohovoru se mě sice zeptali na pár odborných věcí, ale nejdůležitější otázka se týkala toho, jaké znám hokejové hráče. Ottawa Senators je totiž vyhlášený tým,“ směje se.

Alice skutečně řadu hokejistů vyjmenovala a její znalost tohoto zimního sportu spolu s jejími odbornými kvalitami jí zajistily pracovní místo, v rámci kterého procestovala takřka celou Severní Ameriku.

Na kanadském byznysovém prostředí ji nejvíce překvapila jeho neformálnost. Zatímco v Česku se v mnoha oborech bazíruje na titulech a komunikace je velmi vážná, v Kanadě se kolegové a nadřízení běžně oslovují křestním jménem.

Zároveň zdůrazňuje, že sami Kanaďané byli neskutečně přátelští a vřelí: „Kdysi se mi přihodilo, že za mnou přišla jedna Kanaďanka a ptala se mě, jestli mám pořádnou bundu, protože v Ottawě bývá opravdu chladno. A skutečně bylo, teploty v zimě klesaly i k minus 50 °C. A když bylo větrno, padala pocitová teplota až na minus 70 stupňů,“ vysvětluje.

Srdcová záležitost Londýn

Po dvou letech v Kanadě se Alici Machové podařilo získat práci v Londýně v EY. Tam zakládala nové oddělení, jedním z jejích klientů byla třeba legendární automobilka Aston Martin.

„Myslím, že jsem v Londýně musela někdy v minulém životě bydlet. Tohle město má pro mě velké kouzlo, mám ráda jeho spirit, lidi, kulturu, možnosti vyžití, jídlo, restaurace i módu,“ vzpomíná.

Kromě zajímavých zkušeností v práci získala Alice v Londýně ještě něco jiného. Na koncertě Monkey Bussiness poznala svého muže Filipa.

Máma ve vedoucí pozici? Žádný problém!

Když Alice čekala své první dítě, rozhodli se spolu s Filipem, že se vrátí do Prahy. Návrat z hlavního města britské monarchie na Žižkov byl velký skok a Alice říká, že se jí dlouho po Londýně stýskalo. Ale i v Praze si našla řadu přátel a její oslnivá kariéra pokračovala.

Zkušenost z Londýna ji nabudila k tomu, že i v Praze chtěla vybudovat v rámci EY nové oddělení. „Podařilo se mi přesvědčit nadřízené, aby to se mnou vyzkoušeli. V té době jsem měla ročního Kryštůfka a chtěla pracovat na částečný úvazek. Takže potom, co jsme se dohodli, jsem řekla, že bych potřebovala pracovat asi tři dny v týdnu. Nakonec byli všichni spokojení, protože obě strany mohly otestovat, zda to bude fungovat.“

Sázka na Alici se firmě vyplatila – od nuly vybudovala oddělení, které má nyní 70 zaměstnanců po celé střední Evropě.

Ženám doporučuji nebát se a říkat svůj názor

A čemu se Alice jako partnerka v EY věnuje? Její oddělení radí například startupům, do kterých chce vstoupit investor, pomáhá jim mít účetnictví upravené podle mezinárodních standardů. Dále pracuje s firmami, které chtějí nakupovat jiné společnosti v zahraničí nebo s finančními institucemi.

Kromě toho se schází s klienty, vede tým nebo vyhledává nové talenty. Zároveň pod ni spadá téma udržitelnost, které je pro EY velice důležité. Doporučuje firmám, jak si nastavit strategii udržitelnosti, například co se týká zelených energií nebo obalového materiálu.

Velkou část jejího týmu tvoří ženy nejrůznějšího věku, mnoho z nich pracuje jako kdysi ona na zkrácený úvazek, tak, aby mohly skloubit práci a rodinu.

Alice Machová se svou rodinou v Japonsku. Foto: archív Alice Machové

Alice ženy podporuje i v rámci programu Femme Palette, Odyssey a British Chamber of Commerce, kde mentoruje mladé specialistky a manažerky.

A co by poradila ženám, které nyní startují svoji kariéru? „Doporučila bych jim, ať se věnují oborům, které je zajímají, ať se učí a nasávají nové informace. Důležité je nebát se vyjádřit svůj názor, říct si o to, co vás baví a co chcete dělat.“

Dětem přeje vyrůstat v mezinárodním prostředí

Synovi Kryštofovi je teď 11 let a jeho bráškovi Ondrovi 9 let. Pro oba by si moc přála, aby vyrůstali jako ona v mezinárodním prostředí a později vyrazili do světa.

„Je to hodně dané povahou, starší Kryštof už od malička miluje cestování, těší se na každou dovolenou, a jeho sny počínají mistrovstvím světa v ragby po závodníka ve Formuli 1. Ondra také, ale ale ten se ven tak nehrne, zato miluje jídlo a vaření a je to velký pohodář. Přála bych jim oběma, aby zažili to, co já, ale musí chtít sami,“ uzavírá s úsměvem.

Alice si teď hlavně přeje pro všechny děti, aby se co nejdřív mohly vrátit do školy a také se věnovat svým koníčkům, ať už sportovním či jiným, protože sama vidí, jak toto vyžití klukům chybí.