Afrodiziaka mohou vyvolat příliv sexuální energie, síly, chtíče i lásky

Mezi tyto látky patří zinek, selen, vitamíny E, B, omega mastné kyseliny apod. Obsahují je ořechy, tykvová semínka, maso, mořské plody, určité druhy zeleniny, ovoce a mnoho dalších potravin.

Působení afrodiziak někdy pomáhá lepšímu prokrvení sliznic a orgánů. Například ostré potraviny a koření způsobují vyplavení endorfinů, tedy hormonů dobré nálady.

Vedle povznášejícího pocitu vyvolávají také vzestup krevního tlaku a pulzu. Zvýšená srdeční činnost má pozitivní vliv na prokrvení celého těla včetně intimních partií.

Říká se, že láska člověka rozpálí. Ale co když jen doutná? V tom případě lidová moudrost praví: „Užij pepře, pak se ti vzepře“.

Dobré prokrvení zlepšuje samozřejmě i funkci pohlavních orgánů. Podílí se jak na pevnější erekci u mužů, tak na zvýšení sexuální touhy u žen. Typickými příklady takových potravin jsou třeba pálivé papričky, feferonky, chilli koření, pepř a další podobné ingredience.

Některé látky obsažené v potravinách mají vliv na náš centrální nervový systém. Jedním z příkladů může být třeba čokoláda. Dokáže zvýšit hladiny zmíněných endorfinů a zlepšit naši náladu. Zvlášť v kombinaci s příjemným prostředím, situací a partnerem. Podobně příznivě na nás dokáže někdy zapůsobit vůně vanilky či skořice.

Zatímco u některých afrodiziak se jejich deklarované účinky mohou opřít o racionální argumenty, u jiných chybí. Přesto v nás někdy vyvolají nečekané efekty. Čím to? Jde o to, čemu věříme. Vědci to nazývají placebo efektem.

Budete-li věřit, že ve vás některá jídla dokážou vyvolat vášeň a touhu, pocítíte v mnoha případech příliv sexuální energie, síly, chtíče i lásky poté, co je sníte.

Bylo by ale příliš zjednodušující myslet si, že třeba smyslnost a chuť na sex můžeme stimulovat jenom pojídáním afrodiziak nebo pomocí placeba. Roli může hrát spousta dalších věcí.

Vzrušující představy

Třeba vyvolávání vzrušujících představ. Toho lze dosáhnout desítkami způsobů. Stačí sledovat, co s některými muži udělá, když žena s plnými rty jí pomalu a rozkošnicky banán. Pro řadu lidí může být podnětem také vzhled ovoce nebo zeleniny, jejichž silueta někdy připomíná pohlavní orgány.

A to nemluvím o tom, jaký vliv na nás mají například nejrůznější vůně, atmosféra dané chvíle, romantické prostředí nebo situace, důvěrný hovor a tak dál. Tyto a další věci vytvářejí koktejl, který můžeme partnerovi namíchat přímo na míru, protože obvykle víme, co má rád a co ho vzrušuje.

Vůně, které často hrají důležitou roli při vzniku lásky a výběru partnera, působí na vědomé i podvědomé úrovni. Člověk dovede rozlišit zhruba 10 000 nejrůznějších pachů. Mozek si je dokáže spojit s různými zážitky, vjemy nebo vzpomínkami. A pokud jsou to vzpomínky pozitivní, nebo dokonce eroticky podbarvené, můžeme si je s nimi spojovat i v budoucnu.

Někdy pak jenom lehký závan vůně spojené s erotickou vzpomínkou snadno spustí sexuální vzrušení, případně překvapivou erekci. Podobné je to s vůní, kterou máme spjatou s konkrétní osobou nebo vášnivou situací. Lehce v nás vyvolá silné pocity.

Řada žen, které dobývali muži, od nich slyšela, že jejich kůže voní po vanilce a ústa chutnají po jahodách. Není náhodou, že kosmetický průmysl vydělává nemalé peníze na ovocných, květinových, bylinných, dřevitých a kořeněných vůních.

Z rostlin mívají příznivý vliv na náladu a rozpoložení člověka třeba jasmín, levandule, vavřín, růže, santalové dřevo nebo silice z květů hořkého pomerančovníku.

V dnešní uspěchané době oceníme i schopnost některých afrodiziak odbourat stres. Většinu žen příjemně naladí už jen představa sklenky oroseného šampaňského s miskou čerstvých, voňavých jahod a s mihotavým plamenem svíčky na stole.

Na muže působí podobně třeba pěnící půllitr piva, po jehož orosených stěnách stékají chladné kapky.

Alkohol dovede stimulovat produkci hormonů radosti a podílí se na pocitech štěstí. Ale také umí uvolnit naši napjatou mysl, kterou někdy zahlcuje příval povinností. Je však u něj nutné hlídat množství. Jako afrodiziakum funguje pouze v malých dávkách. V těch velkých mívá opačné účinky, včetně toho, že nás úplně vyřadí ze hry.

Pokud jde o nápoje, potraviny a jídla, které dovedou vytvořit tu správnou atmosféru a efekty, můžete zapátrat na internetu. Nebo zkuste nahlédnout do knížky Uvař mi lásku. Napsali jsme ji společně s šéfkuchařem Ondřejem Hutnikem. Je v ní téměř sto receptů na jídla, která využívají potraviny, jež mohou v různé míře podporovat naši chuť na sex, ale najdete v ní také další náměty.

Vzájemný zájem může zvýšit i zdánlivě obyčejné chování u stolu. Třeba žena, která stojí o určitého muže, se snaží být přitažlivá. Obvykle dobře zná všechny ty jemné fígle flirtování u jídla a pití. Úsměvy, hru očí, špulení rtů a vysílání submisívních signálů. Třeba tím, jak si upravuje vlasy, odhaluje uši a krk, bere do ruky příbor nebo skleničku. To, jak sleduje, o čem muž mluví, jak na to reaguje a jak se ho snaží ocenit.