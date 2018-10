Postup: Sypké suroviny nasypte do mísy robotu, přidejte změklé máslo, musí jím lehce projet nůž. Smíchejte a postupně přilévejte vodu. Těsto se musí spojit, ale nesmí lepit. Zabalte ho do fólie a nechte v lednici 30 minut dojít. Poté z těsta na vále posypaném hl. moukou vyválejte asi 4 mm tenký plát, vykrojte kolečka a zatlačte je do formiček tak, aby těsto nepřesahovalo okraj. Propíchejte vidličkou. Košíčky pečte v troubě při 170 °C asi 15 minut. Těsto by mělo být narůžovělé, okraje tmavší. Tartaletky nechte chvíli chladnout, ale ještě teplé je z formiček vyklopte. Pokud by těsto ve formičce vychladlo úplně, nepůjde vyklopit. Poté si připravte krém. Část mléka smíchejte s pudinkovým práškem. Zbylé mléko ohřejte, a než se začne vařit, vlijte do něj rozmíchaný pudinkový prášek a za stálého míchání při nízké teplotě uvařte hustý pudink. Odstavte ho z plotny a zakryjte potravinářskou folií, aby nevznikl škraloup. Nechte zchladnout na pokojovou teplotu. Poté ušlehejte smetanu a opatrně ji vmíchejte do předem našlehaného pudinku. Hladkým krémem naplňte tartaletky a dejte je do lednice. Z bílků, cukru a špetky soli ušlehejte tuhý sníh. Cukrářským sáčkem jím ozdobte studené tartaletky. Na závěr je opalte flambovací pistolí.