Ve třinácti letech onemocněl leukémií. Největší oporou mu je jeho dvojče

Rodiče dlouho netušili, co se s jejich synem děje. „Asi v polovině června se u Davida objevily teploty a stěžoval si přitom na bolest nohou. Trvalo to asi čtrnáct dní, pak měl vysoké horečky,“ vypráví maminka Ivana. Rodina si původně myslela, že se jedná o chřipku či angínu, k čemuž se přikláněl i jejich lékař.

Diagnóza zněla akutní lymfoblastická leukémie. David zprvu neměl tušení, o co se jedná, pro rodiče to byla ale zdrcující zpráva. „Složili jsme se tam, oba dva,“ vypráví se slzami v očích maminka Ivana. Podle otce Miroslava doktoři kvůli tomu museli na kapačky napíchnout i je.

„Je to blbý. Přišli jsme ze školy spolu, napsali jsme si úkoly, chodili jsme spolu ven, a teď když přijdu ze školy, tak on tu není. Stýská se mi,“ přiznává.

„Všechno, co se otevře, se musí do čtyřiadvaceti hodin sníst, nebo potom vyhodit. On už to nesmí,“ vysvětlila maminka. Až David přejde na udržovací léčbu, mamince navíc skončí neschopenka. „Buď budu muset být na pracáku, nebo jít do práce, což vlastně nemůžu, aby tady David nebyl sám,“ dodala.