Toxické fráze, které dětem raději nikdy neříkejte

Někdy se to povede, jindy ne. Možná neuděláte stejné chyby jako vaši rodiče, ale dopustíte se jiných. Třeba že vypustíte v návalu vzteku z úst něco, na co dětská mysl bude těžko zapomínat. Čemu je lepší se zcela vyhnout?

Pokud dítě pláče, pak je nejspíš kvůli něčemu rozrušené. Ano, je to frustrující, pokud je to z vašeho pohledu kvůli nějaké „prkotině”, ale je to přeci dítě. Pokud ho budete ponoukat, aby neplakalo, dáváte mu tím najevo, že jeho postup vyjadřování emocí není správný. Což není přínosné. Vy jste nikdy v dospělosti nebrečeli?

Sledovat své dítě, jak se samo pokouší zapnout zip nebo zavázat tkaničku, je často úsměvné, ale také mnohdy časově náročné. Není se čemu divit, že to leckterý rodič nevydrží a pronese: „Nech mě to udělat.” To ale není vhodné řešení do budoucna. Spíše se nejprve zeptejte, zda chce dítě pomoci, případně navrhněte nějaký „zlepšovák”.