Těžký úděl dětí s vývojovou dysfázií

Narušení paměťových funkcí – narušení krátkodobé verbální paměti (to znamená, že dítě neumí zopakovat delší slovo bez zkomolení, nezopakuje víceslovnou větu). Ve dvou letech by dítě mělo umět zopakovat dvouslovnou větu, ve třech letech tříslovnou.

Bohužel tím to ale nekončí. Život těchto dětí je ještě komplikovanější, a to kvůli nerovnoměrnému vývoji celé osobnosti, což se může projevovat podobně jako známé znaky autismu, kdy dítě kromě toho, že nemluví, například nevyhledává oční kontakt, nemá rádo jakékoliv změny apod.

„Nestane se to ale jen tak a ani to není zadarmo. Veškerý pokrok lze dosáhnout jen usilovnou a systematickou prací, terapií, cvičením a spoustou dalších aktivit a procedur, které je nutné s dítětem absolvovat.”

Monika Náplavová přitom ví, o čem hovoří, protože sama si tím vším prošla se svým synem Adamem. Když se v jeho třech letech dozvěděla diagnózu, málokdo by věřil, co všechno zvládne se svým synem absolvovat.

Jenže ona si tehdy dala cíl, že Adam jednou půjde do normální školy do první třídy a bez asistenta, přičemž bude zvládat úplně vše jako jeho spolužáci, a to i za cenu, že by do té doby měla s Adamem pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a objet s ním všechny terapie v republice.