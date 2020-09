Špatné rodičovské návyky, které ničí zdraví dětí

Rodiče si často myslí, že nejlepší způsob, jak dítě naučit správným věcem, je vysvětlovat, co je dobré, a zakazovat, co je špatné. Existuje ale i další cesta, jít jednoduše příkladem.

Těžko z potomka vychováte člověka, který bude mít zdravou stravu za samozřejmost, když se budete vy sami doma ládovat polotovary, jídlem z fast foodu nebo jíst kalorické bomby. Podobné je to i s jeho sebevědomím a řadou dalších věcí.

Čemu se tedy vyhnout, aby to od vás vaše dítě „neodkoukalo”?

Zlozvyk č. 1: Sebekritika

Lehká sebekritika je v lidském životě k dobru, ale musí být reálná. Pokud váš potomek uvidí, že jste neustále nespokojena se svým vzhledem, může rychle (převážně dcera) získat pocit, že se vlastní spokojenost zakládá na tom, jak vám padnou nové džíny či halenka, nebo kolik kilo jste přibrala či zhubla.

Zkuste proto co nejvíc omezit tyto drobné stížnosti a zaměřte se spíše na to pozitivní. Jak se skvěle cítíte, když se dobře vyspíte, dáte si něco vydatného k snídani atd. To jsou základy, které každé dítě potřebuje, uvádí webMD.

Zlozvyk č. 2: Emocionální přejídání

Pokud používáte jídlo jako způsob, jak zahnat jakékoli špatné emoce, rozhodně nejdete svému dítěti dobrým příkladem. Zkuste místo přejídání v krizové situaci najít jiný způsob řešení - vysvětlete, že je lepší se jít projít, s někým si promluvit atd.

Zlozvyk č. 3: Závislost na technologiích

Čím více času trávíte u počítače či s mobilem v ruce, o to více takové chování bude dítě považovat za normální. Zkuste proto nastavit jasná rodinná pravidla - při společných aktivitách na mobily či tablety zapomeňte, vymezte dětem čas na hraní. Naučte je, že nejlepší trávení času je společně jako rodina.

Zlozvyk č. 4: Povrchnost a materiálnost

Především malé dívky a slečny rády pořádají holčičí dýchánky, na kterých se kromě jiného také parádí. To je v pořádku, ale nemělo by se to stát jedinou náplní. Je dobré rovněž poukázat i na jiné aktivity - třeba procházky nebo různé sportovní aktivity.

Zlozvyk č. 5: Dělat ze všeho soutěž

Dávat dítěti najevo, že někdo jiný je v něčem jiném lepší, a nutit ho tak neustále s někým soupeřit a zlepšovat se, není příliš dobrou motivací.

Zkuste místo toho raději chválit, pokud se mu opravdu něco povede. To, co bude chtít dělat, by mělo dělat hlavně pro zábavu, a nejen pro výhru či ocenění.

Zlozvyk č. 6: Hádky