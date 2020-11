Rodiče netrpělivě vyhlížejí návrat dětí do školních lavic

„Zvládat se to musí, akorát přiznávám, že někdy je to s vypětím všech sil, jak z mé strany, tak ze strany syna. Přiznám se, že trpělivostí moc neoplývám,” popsala Novinkám Jana Mrákotová, která má doma devítiletého syna Františka.

„Celá distanční výuka je o přístupu učitelů. Tlak na rodiče je často brutální. V principu úkoly, které dostane druhák, jsou úkoly pro mě, jako rodiče. To by si učitelé mohli uvědomit, že tlak, který vyvíjejí, zasahuje daleko víc rodiče a děti to v principu nebaví,” dodal.

Podle Jany Mrákotové je to otázka především vlastní disciplíny. „Je to o tom, jak si člověk dokáže zorganizovat čas. Jsem na home officu a je těžké udržet a občas i přesvědčovat samu sebe, že některé věci se musí udělat, a to i o něco dřív, protože když pak ztratím půlhodinu, dostanu se do časového skluzu, který pak těžko během dne doháním,“ uvedla.