Proč nechat kluky vyplakat

Naučí se, jak zmírnit bolest. Vyplač se, bude ti dobře. To nám obvykle říká někdo, komu můžeme věřit a před kým můžeme být zranitelní. A je to pravda. Jak dospělým, tak dětem se během pláče uvolňují hormony oxytocin a endorfin, díky kterým se cítí lépe. Kromě emocionální bolesti zmírní i tu fyzickou a celkově podpoří to, že se nakonec cítíme mnohem lépe.