Poradna: Vnučky jsou najednou kost a kůže, bojím se o jejich zdraví

Strávili jsme léto na chalupě s vnučkami mé partnerky. Nejstarší vnučce je 16 let a dvojčata jsou o tři roky mladší. Všechny se dobře učí, jsou hezké a šikovné. Babička je na ně náležitě pyšná a vždycky zdůrazňovala, že jde o skvělé a zcela bezproblémové děti. Když je ale letos přivezl jejich otec na chatu, lekli jsme se. Vůbec jsme je nepoznávali. Byly hubené jako pometla. Dříve přijely a vrhly se na babiččiny buchty. Byla radost pro ně vařit. Nyní dámy nejedí skoro nic. Ve všem se šťourají, honí jídlo po talíři, ale do pusy si ho dají minimum. Jedna je vegetariánka, druhá veganka a ta třetí má zase dlouhý seznam toho, co nejí. Babička z nich byla zničená a vůbec nevěděla, co má vařit. Na všechno se ošklíbaly. Snědly dvě mrkve, bílý jogurt a ještě možná jablko. To jim stačilo na celý den. Ale tohle přece není výživa, kterou potřebuje organismus ve vývoji. Přitom se stále prohlížejí v zrcadle a zdůrazňují, jak jsou tlusté. Ta nejmladší občas něco sní a pak jde zvracet. Nechápu, že jejich rodiče už dávno nezasáhli. Asi spoléhají na to, že jsou holky rozumné a velké, takže se jim nemusejí tolik věnovat. Oba mají náročné povolání. Dívky si přivezly štosy dámských a holčičích časopisů, a tak jsem si je prošel. Byla to pro mě novinka. Modelky vychrtlé jak žehlicí prkna, samé rady, jak zhubnout, různé druhy diet... Mám o zdraví vnuček upřímný strach.