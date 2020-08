Poradna: Když se dítě ještě v roce a půl budí každé dvě hodiny

Dobrý den, mám 15měsíčního syna, který má problém s usínáním a když už usne, budí se každé dvě hodiny. Syn má svůj pokojíček, kde s ním ale ještě spí moje manželka, aby tam nebyl úplně sám. Většinou, když se po dvou hodinách probudí, stačí mu dát napít, přikrýt ho a opět zabere. Ale někdy začne plakat a je k neutišení. Když si ho vezme manželka k sobě, tak většinou usne u ní, ale to se moc nevyspí manželka. V okamžiku, kdy si ho ale do postele nevezme, syn začne brečet tak, že se až zalyká a z očí mu tečou slzy jak hrách. Manželka si nicméně někde přečetla, že je dobré na pláč dítěte nereagovat, ale to se mi popravdě moc nelíbí. Nicméně když ho vezmu z postýlky v ten okamžik já a něčím ho zabavím, plakat přestane, ale pak začne běhat po pokoji, smát se a chce si se mnou hrát. Když se tak děje od 2-4 hodin ráno, je to pro mě velmi náročné, zvlášť když musím ráno do práce. Ani po tak probdělé noci ale syn během dne není ospalý. Přes den spí stejně maximálně 1-2 hodiny. Nevím, zda je to dočasné a zda se to změní, ale chodit spát s pocitem, že za dvě hodiny mě probudí brekot a celou noc se to bude opakovat, není příliš optimistický. Syn chodí spát v půl deváté večer, ale trvá i 20 minut, než najde tu správnou polohu na usnutí. Rád bych se tedy zeptal, zda to, co se synem prožíváme, je i v tomto věku normální.