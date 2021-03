Online výuka dětem usnadňuje přístup k pornografii, sexuální výchova v rodinách nefunguje

Dnešní doba nestandardní výuky vedené distančně doma u počítače klade zvýšené nároky na rodiče, kteří se stávají kromě jiného často i pedagogy. Na jednu věc se ale v mnoha rodinách zapomíná, a to klást mnohem větší důraz i na sexuální výchovu, a to nejen dospívajících, ale i těch nejmenších dětí, které nástup do školy teprve čeká.