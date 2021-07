Na výměně pleny se s dětmi raději domlouvejte, radí rodičům web

„Kdybyste byli dítětem, jak byste si přáli plenu vyměnit? Nejdůležitější na celém procesu není nová plena. Je to libý pocit sdílený mezi rodičem a dítětem,“ poučuje na svých stránkách organizace, která provozuje 75 středisek rané dětské péče v Sydney, Melbourne nebo Brisbane.

Za obzvlášť nevhodné a hrubé považuje Only About Children přebalování dětí, když to nečekají. Když jsou například zabrané do hry. Pokud to ale situace vyžaduje (stávající plena je hrubě znečištěna), doporučují Australané žertovný dotaz typu: „Co kdybych tě teď přebalil(a)?“

Web nezmiňuje, v jakém věku je dobré se s dítětem na přebalování domlouvat. Pravdou ovšem je, že co v českých podmínkách může působit bizarně, v zahraničí může mít smysl. Děti v mnoha zemích totiž nosí pleny déle, výjimkou není tříleté dítě, které už z přebalování rozhodně má rozum. S ním pak je snadnější se na tom domlouvat.

Co když odmítne

Zrada však nastává, pokud batole péči jasně odmítne, například zavrtěním hlavy. Nerespektování takového odmítnutí by si totiž mohl vyložit jako nedostatek respektu k jeho svobodné vůli. Only About Children doporučuje v takovém případě nejprve přebalit někoho jiného, například sourozence (v příhodném věku), pokud máte k dispozici (a rovněž nezavrtí hlavou).

Jak to tedy dělat správně? „Zapojíme je do procesu, navážeme oční kontakt a optáme se - jsi připraven(a) na výměnu plenky´? Někdy mohou odvrátit zrak nebo slabě zatřást hlavičkou, načež my řekneme - vidím, že ještě nejsi připraven, tak co kdybych zatím přebalila tady Jacka´?,“ vysvětlovala serveru australského listu Herald národní vzdělávací manažerka organizace Only About Children Angela Ngavaineová.