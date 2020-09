Jak podpořit dětskou kreativitu

Kreativita by se dala nejspíš definovat jako schopnost vymýšlet a tvořit. To ukazuje, že z této schopnosti zdaleka neprofitují jen umělci. Jako příklad může posloužit fotbalista, který v konkrétní situaci vymyslí nejlepší způsob, jak přes překážky dostat míč do brány.

Vyhraďte dětem prostor na kreativitu. Což nemusí znamenat, že jim zařídíte luxusní pokojíček. Může to být kout, kde bude krabice se stavebnicemi, vaše staré oblečení, ze kterého se dají kouzlit vskutku kreativní modely apod. Vaše dítě by se v tomto prostoru mělo cítit pánem - tedy jako někde, kde je to jeho a má kontrolu nad tím, co zde chce dělat.

V jednoduchosti je krása. Stejně jako nepotřebujete vytvořit do detailů propracovanou hrací místnost, nepotřebujete ani ty nejdražší hračky. Odborníci doporučují jednoduché hry a aktivity. Kostky, potřeby pro malování, písek nebo kamínky bohatě postačí.

Dejte jim volno. Mnoho rodičů čas svým dětem skutečně plánuje. Důležité je ale také nechat je trochu se nudit, aby samy začaly vymýšlet, co by se dalo dělat jen tak pro radost.

Pomozte dětem nastartovat jejich smysly. Dosažitelné zážitky jako návštěva knihovny, muzea nebo výlet do přírody jsou na místě. Místo drahého výletu jim ale navrhněte, aby si představily, jaké je to cestovat daleko, třeba na safari do Afriky. Zeptejte se jich, jak by jejich safari vypadalo, jaké zvuky by zvířata dělala a jak by to tam vonělo. Nechte je vytvářet obrazy a příběhy a vymýšlejte je s nimi, popusťte uzdu fantazii.

Bavte se s nimi o jejich kreativitě. Ptejte se jich, kdy mají nejlepší nápady a největší chuť se do nich pustit. Kdy se jim zkrátka daří něco tvořit a kdy je baví vytváření rukama. Dejte jim prostě najevo, že tato schopnost je důležitá.

Kultivujte jejich kritické myšlení. Jak vaše děti rostou, probírejte s nimi, jak přistupují k určitým problémům. Berte to, co vám říkají, vážně a zeptejte se jich, jak by úkoly, které před nimi stojí, mohly řešit jinak.

Pomozte jim s jejich skutečnými zálibami. Zkuste vypozorovat, co vaše dítě opravdu a dlouhodobě zajímá, a podpořte ho v tom. Položte si otázku: U jaké činnosti se cítí dobře?