Gravidita a sex: Pět změn, které pociťují těhotné ženy

Užijte si milování do sytosti, neboť je pravděpodobné, že ve třetím trimestru nebudete mít na sex opět náladu. To je dáno přibýváním na váze, bolestmi zad a dalšími fyzickými změnami, které souvisejí se třetím trimestrem.

Těhotenství je také doprovázeno zvýšeným průtokem krve, a to zejména do pohlavních orgánů, prsou a vulvy. Se zvýšeným průtokem krve souvisí i to, že se snáze vzrušíte, a zároveň jsou vaše pohlavní orgány citlivější než obvykle.