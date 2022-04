Dovednosti, které jsou pro děti v životě důležité

Pedofilové jsou predátoři, a jako takoví se na svém „lovu“ zaměřují na nejslabší článek. Mnohem snáze je zaujme dítě plaché, které se bojí, je nervózní a ostražité, chová se předem jako oběť.

Nechtějí se zaplést s dítětem, které bude vyjadřovat svůj názor. Pravděpodobně nebudou obtěžovat takové dítě, které nechce nebo nemůže být tak snadno zmanipulováno.

„Nedělejme z dětí nevědomky oběti tím, že je budeme učit bát se předem. Zkusme je raději vybavit do života dovednostmi, které pro predátory nejsou přitažlivé,“ radí na svém blogu koučka Mia Von Schaová.

Co bychom měli děti jako rodiče určitě naučit?

Jak se chovat sebevědomě

Jak se vaše dítě cítí, vnímá samo sebe? Naučte ho sebevědomí tím, že mu umožníte dělat věci samo za sebe, dejte mu nezávislost, uznejte jeho úspěchy, aniž byste jej přehnaně chválili. Uznejte jeho problémy, aniž byste mu s nimi hned pomáhali, umožněte mu rozhodovat se.

Zajistěte, aby vaše dítě dostalo svou denní dávku lásky a pozornosti – objetí, polibky, milá slova i společně strávený čas. Dítě, jehož potřeby nejsou naplňovány, je mnohem zranitelnější.

Nedotknutelnost vlastního těla

Děti potřebují vědět, že jejich tělo je jen jejich a nikdo s ním nemá bez jejich souhlasu nic dělat. Jako rodiče bychom měli občas ustoupit a vědět, jak často jim dáváme opačný signál – trváme na tom, jak a kdy se mají mýt, jak si česat vlasy, jak se oblékat, i jak a kdy koho vítat či políbit na tvář.

„Musíme začít respektovat právo dítěte tyto věci odmítat. Pro rodiče je to těžké akceptovat a není vždy jednoduché uvěřit, že právě z našeho potomka nevyroste ušmudlaný dospělák bez vychování. Vztah ke svému tělu a sobě samým ale musí začít právě doma. Pokud to nerespektujeme, připravujeme dítě nechtěně na to, že tak budou činit i ostatní,“ tvrdí poradkyně.

Jak důvěřovat svým instinktům

Lidský mozek dostává na nevědomé úrovni mnohem více informací, než si myslíme. Všichni jsme někdy zažili chvíle, kdy jsme prostě cítili, že něco není v pořádku, a nakonec se ukázalo, že to tak opravdu bylo. Nemůžeme vysvětlit, jak jsme to věděli, prostě to tak bylo. To je schopnost reagovat na jemné podněty z nevědomé mysli.

„Musíme děti naučit, aby se naladily na tuto moudrost a důvěřovaly jí. Uděláme to nejlépe tím, že jim nasloucháme, když říkají, že se jim něco nechce. Respektujeme, když s někým nechtějí být,“ popisuje další důležitou dovednost odbornice.

Umět vyjádřit svůj názor

Děti potřebují vědět, že „ne“ znamená „ne“. Jediný způsob, jak je to naučit, je dovolit jim to říkat a respektovat, když to řeknou.

Rovněž potřebují vědět, že jejich hlas je stejně důležitý, relevantní a respektovaný jako hlas dospělých. Učí se to tím, že dostanou příležitost promluvit, budou zahrnuty do rodinných rozhodnutí a budeme jim naslouchat.

Vychovat dítě se silnou vůli je velmi náročné. Ale právě tato vlastnost, kterou tak nemáme mnohdy rádi, je ta, která jim jednoho dne může zachránit život, tvrdí odbornice.

Co dělat v případě nouze

Spíše než vyhýbat se nebezpečí zkuste dítě naučit, jak se v jednotlivých situacích chovat. Co například dělat, když se ztratí v obchodním centru? „Moje strategie třeba byla, že by měly najít maminku s kočárkem nebo menším dítětem a požádat o pomoc,“ dává příklad Mia Von Schaová.

A co udělat, když je cizí dospělý člověk osloví a nabídne, aby se šly podívat na štěňátka? V takovém případě je vždy první krok poradit se s maminkou.

Co dělat, když se dítěte někdo dotkne bez vašeho svolení? Řekněte to dospělému, křičte o pomoc atd. „Nejlepší, jak děti podobné dovednosti naučit, je formou hry. Nechte je, aby přišly i s vlastními nápady, jak věc řešit. V každodenním životě navíc děti mnohdy mylně přesvědčujeme, že křičet a dělat scény není nikdy vhodné. Někdy je to ale naopak nezbytné, a ony to musí vědět,“ dodává.

Jak se bránit

„Upřímně věřím, že každé dítě by mělo mít alespoň základní trénink bojových umění nebo sebeobrany. Vědět, jak si poradit v obtížných situacích, dodává sebevědomí, které je pro dravce velmi nepříjemné. Rovněž poskytuje dětem další výhodu v tom, že budou mít v nepříjemné situaci výhodu momentu překvapení,“ tvrdí odbornice.

Lze jen doufat, že vaše děti nebudou muset podobné dovednosti ve zmíněných situacích použít, ale když už se to stane, pak je lepší mít nějaké dovednosti k obraně než žádné.