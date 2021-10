Čtyřletá Barunka trpí vzácnou vrozenou slepotou. Pomoci jí může genová terapie

Onemocnění vzniká poruchou genu důležitého pro tvorbu fotoreceptorů sítnice. Příznaky nemoci se obvykle vyskytnou do 6. měsíce věku. Jinak tomu nebylo ani v případě malé Barunky z Teplic.

„Nejdřív jsme si mysleli, že to bylo způsobené náročným porodem, protože byla tahaná VEXem, tak jsme mysleli, jestli tam se něco nepoškodilo. Všechna vyšetření ale vyšla dobře - magnetická rezonance, EEG, VEP.

„Došlo k tomu spojením mě a manžela. Oba jsme přenašeči, a spojením nás dvou je Barunka. Náš syn se narodil zdravý. Na genetice nám vysvětlovali, že je to na určitá procenta,“ přiblížila maminka.

„Do tří let nebyla Barunka vůbec společenská. Od září ale začala chodit do školky, přijala paní asistentku, což je úspěch, že vůbec někoho cizího k sobě pustila. Začala se hodně kamarádit. Brácha ji bere jako úplně zdravé dítě. Je jasné, že ví, že s ní nemůže běhat a dělat určité věci, ale tímhle ji táhne dopředu,“ říká maminka.

„Tím, že chodí do školky jenom na čtyři hodiny, tak zatím nemůžu do práce, protože na zkrácený úvazek toho moc nenajdu. Babička se bojí hlídat. Musím být pořád s ní. Teď, když už pomalu přijímá cizí lidi, ji může někdo sem tam pohlídat, ale jen na chvíli,“ dodává.

Nadějí je pro Barunku i celou rodinu genová terapie, za kterou se chystají do sousedního Německa.

„Návratnost zraku by měla být kolem třiceti procent. Nejdřív se gen aplikuje do jednoho oka, a po roce, když tam bude nějaký výsledek, tak do druhého. Nevíme ale přesně, kolik toho vidí teď. Má praktickou slepotu, ale nikdo neví, jaké zbytky zraku tam jsou. Proto nikdo zatím neví, na kolik se zrak po genové léčbě vrátí,“ dodává maminka.