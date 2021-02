Zdraví i hendikepovaní hledají lásku. Pomáhá jim unikátní seznamka

Seznamování nepřidává ani nelehká doba koronaviru a hledání protějšku se tak stále více přesouvá do online světa. Za internetovou seznamkou nejen pro hendikepované stojí Michal Sněhota, který má od narození tělesné omezení – trpí dětskou mozkovou obrnou. On svou lásku už našel, je ženatý a rád by pomohl i jiným, kteří zatím takové štěstí zatím neměli.

K tomu by měla dopomoci seznamka TvojeLaska.cz. Ta funguje od roku 2017 a má za cíl najít dva ideální protějšky pomocí matematických algoritmů.

Michal s Klárou se vzali po roce a půl vztahu. Foto: archiv manželů Sněhotových

S manželkou Klárou se Michal seznámil na studentské zábavě. Podle Kláry to prý nebyla láska na první pohled, ale zamilovala se do něj poměrně brzy.

„Na Michalovi mě asi nejvíc zaujalo to, že vždycky za sebe strašně bojoval a dokázal dát energii do toho, co chce a jít si zatím. Nechci tvrdit, že to byla úplně láska na první pohled, ale zamilovala jsem se rychle,” popisuje začátky jejich vztahu manželka Klára.

Asi po roce a půl vztahu požádal Michal Kláru o ruku a ta měla jasno, že chce být jeho ženou. V manželství jsou oba moc spokojeni.

Michal trpí od dětství dětskou mozkovou obrnou. Foto: archiv manželů Sněhotových

Jako nejdůležitější zmiňuje potřebu zbavit se mýtu, že hendikepovaní si mají pro lásku najít jen lidi se stejným či podobným postižením. Sám je přitom důkazem, že to tak není, jeho manželka je zcela zdravá.

„Největší mýtus, který doposud v naší společnosti panuje, je ten, že člověk s hendikepem by si při seznamování měl hledat svůj protějšek s hendikepem. Neměl by vůbec pomýšlet na to oslovit slečnu či kluka takzvaně zdravého. Toto rozlišování mi v dnešní době přijde zcestné,“ popisuje nehezký mýtus Michal Sněhota.

Seznamka tak slouží nejen lidem s postižením. Pro spojování lidí používá promyšlený matematický algoritmus.

„Jedná se o bezpečné online prostředí pro seznamování jak osob s hendikepem, tak osob bez něj. Na základě matematického (párovacího) algoritmu, vytvořeného kolegou matematikem Jakubem Mertlem, každý uživatel s plně vyplněným profilem vidí procentní shodu s jeho vysněným protějškem na seznamovacím portálu. Členství na seznamce je zdarma, jsme neziskovým projektem.

Pokud daný uživatel potřebuje, můžeme mu zajistit řadu dalších nadstandardních služeb, jako je psychologické poradenství, konzultaci se vztahovým koučem, setkání s vizážistkou, nafocení profesionálních fotografií.

Součástí unikátnosti TvojeLaska.cz je i takzvaná analýza seznamovacího a vztahového potenciálu lovereport, která pomáhá klientovi odhalit, proč se mu případně seznamování nedaří a jak to změnit,“ seznamuje s principy seznamky Sněhota.

Manželé rádi cestují. Foto: archiv manželů Sněhotových