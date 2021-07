V 97 letech poprvé na přehlídkovém mole. Recept na vitalitu je prý pohyb a práce

Přestože ji museli ostatní přemlouvat, nakonec se na svou premiéru těšila. „Já jsem se nikdy takhle nepředváděla, byla jsem akční, třeba že jsem navštěvovala univerzitu třetího věku, ale že bych se takhle někde ukazovala, to ne,“ směje se do kamery Novinek vitální stařenka, kterou na červeném koberci doprovázel patron akce herec Tomáš Töpfer.

Oproti paní Štemberové byla na mole zkušenější dvaadevadesátiletá manekýna, paní Vlasta Smrčková. Ta modely předváděla již podruhé. „Minule jsem byla nervózní, protože jsem nevěděla, jak to chodí, teď už se jen těším, nervózní nejsem,“ usmívá se seniorka, která v září oslaví 93. narozeniny. Její recept na vitální stáří je kromě pohybu také chtíč.

„Člověk musí chtít, jak byste přestala chtít, tak to by byl konec,“ prozrazuje s tím, že se chce dožít narození svého třetího pravnoučete, které očekává co nevidět. Těší se na každý další den se svou rozrůstající se rodinou.