Utekla před válkou se dvěma dětmi a jedním kufrem. Nyní pomáhá ostatním v krizovém centru

Mladá maminka z Ukrajiny přišla do Česka se dvěma syny.

Pomoci si velmi váží, na Ukrajinu by se ale chtěla vrátit. „Manžel je na Ukrajině. My jsme tady a on je tam. Když nám volá, tak pláče. Chtěla bych se vrátit, ale možná se nebude kam vracet,“ říká smutně.