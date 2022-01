U roztroušené sklerózy se hraje o čas, rychlá diagnóza je základ

iframe

Mnoho pacientů s nemocí normálně žije, stačí jim jen léky, ale stále hodně jich končí na vozíčku. U nás existuje jen jedno lůžkové zařízení, a to je Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem. Do podcastu Jiný hrníček přišel o této nemoci hovořit administrativní zaměstnanec Domova sv. Josefa Jan Staněk, který popsal, co se pacientům děje při propuknutí nemoci a co je okamžitě potřeba udělat.

„U 75 procent nemocných dokážeme léky nemoc stabilizovat, ale je potřeba jednat opravdu rychle, chtít magnetickou rezonanci a mít diagnostiku co nejrychleji. Ideálně když je to v řádech týdnů. Centra jsou přetížená. MS centrum na Karlově náměstí má 3000 pacientů, na tohle by měl zdravotnický systém pamatovat,“ apeluje Staněk.

V Domově svatého Josefa se zaměřují na těch 25 procent obyvatel, kteří kvůli roztroušené skleróze, nedobré nebo nevčasné diagnostice skončili špatně. Na ty, kteří jsou handicapovaní. „Snažíme se být kouči pro tyto naše klienty, jsme jim oporou, snažíme se, aby to nevzdali, je důležitý celoroční rehabilitační plán,“ vysvětluje Staněk s tím, že klient musí pravidelně a pořád cvičit, bez toho to nejde. V roce 2020 proto spustili odbornou poradnu, aby klienti mohli být s odborníky neustále v kontaktu.

Rehabilitace jsou ale finančně náročné. Staněk přiznává, že bez dárců by nemohli pomoci tolika lidem. „Bez dárců by domov nebyl domovem. Byli bychom třeba jako LDNka pro nemocné s roztroušenou sklerózou. Je to veliký příběh dobročinnosti u nás,“ říká dojatě Staněk s tím, že i čtenáři Novinek Domovu nesmírně pomohli, když hojně nakupovali takzvané Domovenky, které nemocným zajišťují pravidelné odborné rehabilitace.