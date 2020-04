Španělská chřipka skolila víc lidí než velká válka

V pondělí 21. října 1918 v Hostomicích pod Brdy ulehla do postele s chřipkou zvanou španělka – stejně jako mnoho jiných obyvatel obce – rodina místního učitele Karla Modra. Tím ale podobnost s ostatními nemocnými skončila.

Zatímco většina z nich se třásla horečkou a potila se na lůžku, Modr vyskočil z peřin, popadl zpod polštáře ukrytý revolver a začal kolem sebe pálit. Prostřelil okno, těžce zranil posluhovačku Kateřinu Cajzlovou na levé straně prsou a trefil kulkou loket své tchyně Marie Košťálkové. Vzápětí manželka i poškozená tchyně vyrazily v košilích ze dveří a začaly svolávat sousedy. Ti vrazili do domku a našli kantora mrtvého.

Podle policejní zprávy: „Bodl se několikrát do prsou loveckým tesákem a pak si jím podřezal krk. Čin svůj spáchal v nepříčetnosti, protože krátce před tím zjistil u něho lékař horečku přes 40 stupňů.“ Za čtyři dny nato zemřela i paní Modrová, kterou „dorazil útěk od nebezpečného muže“. Takové případy nepatřily k ojedinělým. Začátek epidemie přitom proběhl nenápadně.

Tak zlé jako španělská chřipka to nebude, uklidňují odborníci

Tak zlé jako španělská chřipka to nebude, uklidňují odborníci Koronavirus

Ráno 4. března 1918 se vbelhal do ošetřovny ve vojenské základně v Camp Funstonu v Kansasu kuchař Albert Gitchell. Celý pobledlý si stěžoval na silnou bolest v krku, horečku a bolest hlavy.

Do oběda se s podobnými potížemi objevila skoro stovka mužů a zdravotníci je dočasně museli uložit do hangáru. Byl to jeden z prvních oficiálních záznamů o propuknutí španělské chřipky, i když čas, kdy pandemie skutečně začala, je nejasný.