Na kvalitu a funkčnost českých podprsenek dohlíží armáda testerek

Každá žena je originál a potřebuje jak jiný střih, tak materiál. Aby výrobek, který má přijít na trh, vyhovoval co největšímu počtu žen, zajišťuje právě testování.

Na ženy s větším poprsím se tak rozhodně nezapomíná – testování probíhá na všech velikostech, od B až po M. Jsou to právě ony, které při nesprávném výběru podprsenky mohou snadno začít trpět bolestmi zad.

„Teď už jsem si zvykla na to, že obvod musí být pevný,“ dodává. I přesto, že spadá do kategorie žen s velikostmi J až K, bolestmi zad netrpí. „Myslím si, že je to právě tím, že mám správnou podprsenku,“ říká.