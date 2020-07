Maminka dvou dětí ochrnula ze dne na den na půlku těla kvůli mrtvici

Pro manžele Lea a Marii Skotákovy začínal loňský 14. listopad jako každý jiný den. Leo odjel ráno do práce, Marie mezitím oblékala děti do školky. „Staršího syna jsem si vzala do náruče. Chtěla jsem ho ze srandy hodit na postel. Najednou mě začalo píchat na hrudi a v hlavě po obou stranách, takový divný pocit,“ popisuje Marie osudný den. Vyšla před dům a hledala pomoc od kolemjdoucích. „Nikdo nešel, protože je tu slepá ulice,“ dodává. Sanitku si tak musela zavolat sama.