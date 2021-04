Jak se vymanit z nenaplněných snů

Každý člověk má nějaký dětský sen, který se mu nepodařilo splnit. Někdo chtěl být úspěšným sportovcem, zpěvačkou, politikem, astronautem, hercem, mít velký dům, super auto, jachtu. Jakkoli se takové sny mohou kdykoli proměnit v realitu, ne vždy se to povede, a to často kvůli vnějším okolnostem. A to i když se člověk snaží znovu a znovu.

Jisté sny se zkrátka nesplní, protože jsou v mnoha ohledech nereálné. Ať už je váš případ jakýkoli, není třeba zoufat. A rozhodně není vhodné se tím trápit.

To, že máte nesplněné sny, neznamená, že kvůli tomu nejste dobrým člověkem. Jen není moc dobré se jimi pořád zaobírat. Zkuste se raději zaměřit na sny nové a snažte se je zrealizovat, radí koučka Rachelle Stoneová pro Yourtango.

Vyrovnejte se s tím

I když nenaplněné sny bývají mnohdy právě ty, které jsme spřádali v dětství, i tak nejsou o nic méně důležité, mnohdy právě naopak. I proto je dobré si dopřát čas a vyrovnat se s tím, že se nám nesplní. Zanalyzujte, proč se tak stalo, ale pak je přenechte minulosti.

Zhodnoťte své šance

Jakmile se finálně vypořádáte s nesplněnými sny, je čas na urovnání vlastních hodnot. Co pro vás bylo důležité v dětství, a co je pro vás důležité dnes? Možná se budete inspirovat minulostí, ale hleďte kupředu s vyhlídkou nového snu.

Buďte kreativní

Po přerovnání hodnot možná zjistíte, že to, co se vám líbilo v dětství, vás možná zajímá i v současnosti. Možná jde o malování, možná je to psaní nebo práce s dětmi.

Pokud váš zájem opravdu neutichl, zkuste se zapsat do nějakého kreativního kroužku nebo semináře. Kromě dobrého pocitu pro vaši duši vám to usnadní cestu k tomu, co máte opravdu rádi.

Najděte si nový sen