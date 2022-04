Hrabě z Oxford Street stvořil nákupní chrámy

Podle anglické Wikipedie se Harry Gordon Selfridge narodil 11. ledna 1858 v Riponu ve státě Wisconsin. Jiné prameny, například oficiální historie firmy Selfridges, uvádějí, že Harry Gordon Selfridge mohl spatřit světlo světa o dva roky dříve, nebo naopak až v roce 1864. To už byla v plném proudu americká občanská válka.

Jisté je, že brzy po jeho narození se rodina přestěhovala do Jacksonu ve státě Michigan na severovýchodě, kde otec koupil obchod se smíšeným zbožím. A rovněž je známo, že otec malého Harryho za války nastoupil do armády Unie, kde to dotáhl na majora.