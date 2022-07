Danielovi bez dolní poloviny těla ochabují svaly, handbike by mu pomohl s jejich posilováním

Potřeboval speciální elektrický vozík vyráběný ve Švýcarsku za 1 150 000 korun, díky němuž by mohl sedět v bezpečné poloze a lépe překonávat překážky v terénu. Čtenáři Novinek mu na něj z velké části přispěli a vozík skutečně získal.

„Všechny překážky jsou mnohem jednodušší. Ať už je to obrubník, schody, cokoliv, jsem díky tomuto schopný se přes to dostat, což jsem dřív nebyl.“

Rád jezdíval na kole a chtěl by se ke sportování vrátit, což by mu handbike (speciální kolo upravené pro invalidy, které se ovládá rukama) umožnil.

Ochabování svalů Danielovi přináší i vážné zdravotní problémy. „Když pohyb nemám, když nesportuju nebo nic nedělám, po větší zátěži mám svalové záškuby, svalovou horečku, přidá se mi do toho močová infekce, což je na denním pořádku,“ vypovídá mladý muž.

A i když se doma snaží posilovat, například s gumou na procvičování bicepsů, nestačí to. Handbike by zapojil celé tělo – prsa, záda, ruce i břišní svaly. Navíc dostal doporučení z rehabilitačního střediska, že by mu speciální kolo opravdu pomohlo.