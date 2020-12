Budete letos trávit Vánoce sami? Jak se s tím vypořádat

Důvodů, proč pro někoho Vánoce nejsou obdobím pohody, klidu a rozjímání, je celá řada. Ano, v současné době může být hlavním viníkem koronavirus, i bez něj to ale nemusí být „šťastné a veselé”.

Ať už je to kvůli koronaviru, špatné finanční situaci, nefungujícím rodinným či milostným vztahům nebo práci, pak vězte, že v tom nejste sami. A že lepší než se tím trápit, je to změnit.

„Vánoční svátky bývají i za normálních okolností obtížné. Často je to proto, že si vytváříme nějaká očekávání, která nemohou být naplněna,” potvrzuje profesorka psychologie Julianne Holt-Lunstadová z Univerzity Brighama Younga s dovětkem, že aktuální koronavirová situace bezesporu vše zhoršuje, i například kvůli omezenému setkávání.

„I přesto všechno se ale dají najít způsoby, jak se s ostatními alespoň nějak spojit. Nemusí to být přesně to, na co jsme zvyklí, ale i tak nám to může zajistit alespoň nějaké sváteční pouto s bližními a okolím,” dodává pro server Women´s Health klinická psycholožka Miriam Kirmayerová.

Napište dopis kamarádům a známým

Chcete své blízké alespoň trochu potěšit, a možná i sebe? Napište jim, ale zapomeňte na strohé esemesky nebo maily. Dejte si trochu práce a pošlete jim krásný vánoční pohled, nebo klidně i ručně psaný dopis.

Napište sami sobě

Jak dodává Kirmayerová, Vánoce jsou časem díků, a to nejen ostatním, ale i sobě. Napište proto i sami sobě - svému minulému či budoucímu já, za co jste vděční, jak byste chtěli trávit následující svátky, co se vám povedlo.

Využijte technologie účelně

Máte-li k dispozici chytrý mobil, proč nezkusit potěšit své blízké tak, že se jim „ukážete” alespoň prostřednictvím videohovoru? Pokud se nemůžete setkat osobně, je to ten nejlepší způsob, jak zůstat alespoň trochu v kontaktu.

Nevzdávejte se vánočních tradic

Možná jste si běžně o svátcích dříve s rodinou užívali pravidelný rituál popíjení vaječného koňaku, sledování pohádek, zpívání koled a podobně. Proč se toho letos vzdávat?

„Je jednoduché si říct, že to za to nestojí, když nemáte s kým slavit. Pravdou ale je, že čím více se podobných tradic budete držet, i když jste sami, o to více budete pociťovat vánoční atmosféru,” tvrdí Kirmayerová.

Regulujte čas na sociálních sítích

Je pravda, že díky sociálním sítím můžeme být propojeni téměř s kýmkoli. Ne vždy je to ale ku prospěchu, obzvlášť ve chvílích, kdy se někdo prezentuje něčím, co my sami mít nemůžeme.