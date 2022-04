Alzheimer na vlastní kůži v nové únikovce. Co prožívají nemocní s demencí?

„Snažili jsme se zde navodit pocit, který zažívá člověk trpící demencí či Alzheimerem. Tedy hlavně strach, bezmoc, nejistota... Určitě ale nechceme evokovat nějaký negativní zážitek. Měla by to být hlavně zábava, zároveň s osvětou o problematice demence, která je dnes hodně skloňované téma,“ vysvětlila Novinkám koordinátorka vzdělávání v organizaci Dementia Martina Boušková.

„Věci, které znáte a používáte, tady vůbec nejsou to, co v normálním životě znamenají. Například když máte splnit nějaký úkol v kuchyni, tak zjistíte, že trouba není trouba, nebo třeba že i televize funguje úplně jinak,“ popisuje Martina Boušková, jak úkoly fungují. V troubě jsme nakonec našli boty a knihy.

„Je to už patnáct let, tehdy se toho o Alzheimeru moc nevědělo. Já jsem si myslela, že mi maminka dělala ty věci schválně, myslela jsem si, že když na ni budu mluvit hlasitě a rychle, že to pochopí, ale ve finále na mě koukala jak vyděšené zvířátko,“ vzpomíná Kemrová s tím, že dnes pociťuje lítost, že se tak k mamince chovala. Po vyzkoušení Demetrixu jí bylo mnoho věcí jasnějších.

„Zažíváte tu často pocit frustrace, pocit, že zapomínáte to, co jste vždy uměli, co jste chtěli udělat, jaký je den... A když vám to ten druhý připomene, tak to berete jako velké selhání,“ popisuje svůj zážitek ze hry Martina Kemrová.