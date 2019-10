Dvanáct věznic s islámskými radikály zůstalo v Sýrii zcela bez dozoru

Ve věznicích, které jsou teď bez ostrahy, jsou i zahraniční radikálové. „Ti se pokusí vrátit zpět do své historické vlasti,“ varoval Šojgu. Mezi džihádisty byli i lidé z postsovětských států.

Turci vs. Kurdové: Přehled konfliktu na severu Sýrie

Minulý týden se Washington a Ankara dohodly na příměří, které by mělo trvat 120 hodin. Během této doby by se měly stáhnout kurdské formace z pohraničního pásma v šířce 30 kilometrů do vnitrozemí. Příměří je označováno za nestabilní, boje v původním rozsahu ale zatím obnoveny nebyly.