Žena zachránila popáleného naříkajícího koalu z ohnivého pekla

„Byl to přirozený instinkt. Lezl po stromě a na zadní tlapky mu už šlehaly plameny, tak jsem ho zabalila do trička a podařilo se mi ho sundat ze stromu. Byl hrozně rozpálený,“ líčila zachránkyně koaly Toni Dohertyová stanici CNN.

Hasiči následně popálené zvíře převezli do veterinární nemocnice Port Macquarie, která se na pomoc ohroženým koalám specializuje. Podle jejího ředitele Cheyna Flanagana už má medvídek pojmenovaný Lewis to nejhorší za sebou. Nyní se mu dostává té nejlepší péče; dostal hydratující roztok v kapačkách, vrátila se mu dokonce i chuť k jídlu.

„Je to asi nejhorší případ, jaký tu máme. Má ošklivě popálené tlapky, končetiny a částečně i intimní partie. Poznamenalo ho to celého. Ale koukněte na něj. Velmi mu chutná a líbí se mu tu. Má tu pětihvězdičkový servis,“ řekl Flanagan agentuře Reuters.

Všechno ale mohlo být jinak, nebýt pohotové reakce Toni Dohertyové. Medvídek Lewis by zřejmě v plamenech našel smrt. „Byl to prostě instinkt. Vidět bezbranné zvíře lezoucí přímo do ohně...Věděla jsem, že pokud ho rychle nesundám, skončí v plamenech. Takže jsem si řekla: dostaň se k němu, sundej ho. A když byl v bezpečí, myslela jsem na to, jestli máme v autě nějakou vodu. Bylo to pudové jednání,” vysvětlila.