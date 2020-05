Zemřel magnát a bonviván Stanley Ho

Ve věku 98 let zemřel hongkongský podnikatel Stanley Ho, který v bývalé portugalské kolonii Macao vybudoval obchodní impérium zaměřené na hazardní hry. Oznámila to v úterý jeho rodina. Ho byl v branži považován za bonvivána a za otce moderního hazardu v Číně, později se mu za to začalo říkat Král hazardu.