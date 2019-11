Zemřel bývalý japonský premiér Nakasone. Dožil se 101 let

Člen Liberálnědemokratické strany (LDP) Nakasone byl více než 50 let poslancem. Parlamentní lavice opustil až v roce 2004, kdy už mu bylo 86 let. V období od konce 50. do počátku 80. let minulého století byl několikrát ministrem, mimo jiné dopravy, obrany či průmyslu. V roce 1982 se stal japonským premiérem a ve funkci se udržel pět let.