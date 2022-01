Závod o životy křečků: lidských zachránců je víc než ohrožených hlodavců

Obrovskou míru solidarity s doma chovanými hlodavci vyvolaly zprávy o nařízeném utracení asi dvou tisíc křečků v Hongkongu. Místní úřady ji nařídily poté, co se u 11 z celkem 178 hlodavců ve zverimexu Little Boss prokázala nákaza koronavirem. Lidé proti utracení křečků sepisují petice a nabízí jim nový domov. Upozornila na to agentura Reuters.