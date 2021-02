Vyšetřování WHO ve Wu-chanu nic moc nezjistilo, z laboratoře virus není

Hypotéza, že by virus unikl z laboratoře, je podle Embareka extrémně nepravděpodobná a není ji potřeba dále studovat v rámci práce týmu pátrajícího po původu viru. Wuchanský institut virologie je podle něj dobře zabezpečen a je tak „velmi nepravděpodobné, že by z takového místa mohl uniknout“. Zmínil, že nehody v laboratořích jsou extrémně vzácné. Dodal však, že k ”nehodám v laboratořích docházelo po celém světě“ a že je pozoruhodné, že se virus rozšířil právě poblíž laboratoře.

Jeho kolegyně, nizozemská viroložka Marion Koopmansová, dodala, proč tuto hypotézu opustili. Jsou podle ní dvě možnosti, jak by k tomu došlo: „První je, že virus vytvořili lidé, ale tato hypotéza už byla odmítnuta vědci. Druhou je, že by virus mohl uniknout z laboratoře, ale to by šlo o únik známého viru a v žádné laboratoři ve Wu-chanu virus SARS-CoV-2 není. A pokud tam není, nemohl odtamtud uniknout“.

Embarek uvedl, že vše ukazuje na to, že virus pochází z přírodního rezervoáru, zřejmě od netopýrů. Covid-19 je tedy zoonózou - infekcí, která se přenesla ze zvířat na lidi. Nepředpokládá však, že by tito netopýři žili přímo ve Wu-chanu, odkud se pandemie začala šířit.

Embarek řekl, že jeho tým dále zkoumá, jak se virus šířil a jaký vliv na to měl rybí trh ve Wu-chanu, se kterými jsou spojeny první případy: „Šířil se mezi lidmi, kteří byli, žili, pracovali nebo navštívili v prosinci trh Chua-nan. Stále však není známo, jak se do tržnice dostal a jak se tam rozšířil. Máme mapu a studovali jsme v čase šíření viru u prvních případů spojených s tržištěm. V některých případech máme i genetické sekvence (viru od nakažených). Říká nám to, že se v prosinci (virus) šířil mezi lidmi na tržišti a to bylo zřejmě místem, kde by mohlo snadno docházet k takovémuto šíření, ale to není celé. Víme také, že došlo k šíření mezi jedinci, kteří nebyli spjati s tímto trhem. Byli spjati s jinou tržnicí. V tomto ohledu není obraz jasný.“ Zjistili, že už v prosinci byl virus rozšířen i mimo tržnici Chua-nan.