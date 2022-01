Výbuch 17 000 km vzdálené sopky zasáhl i Česko. A to hned dvakrát

„Toto se opravdu nevidí každý den! Včera ve večerních hodinách dorazila do Prahy tlaková vlna způsobená erupcí cca. 17000 km vzdáleného vulkánu Hunga Tonga u Nového Zélandu,“ uvedli meteorologové.

„Na záznamu průběhu tlaku je to velmi dobře patrné jako tlakové skoky (viz. červené zakroužkování níže, pozn. red.). Stejné tlakové skoky jsou patrné na záznamu tlaku všech stanic v Evropě, a to včetně amatérských,“ uzavřeli meteorologové.