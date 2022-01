Vražda haitského prezidenta: V Panamě zadrželi podezřelého Kolumbijce

Podle agentury Reuters byl třiačtyřicetiletý muž zastaven při mezipřistání na letišti v Panamě. Imigrační úředníci ho vyzvali, aby dobrovolně nasedl na let do Spojených států, jež po něm prostřednictvím Interpolu pátrají. Do pátrání Interpolu zařadilo muže i Haiti. Není však jasné, zda muž do USA skutečně odletěl, dodala agentura Reuters.