Australští vojáci nezákonně zabíjeli neozbrojené Afghánce, potvrdilo vyšetřování

Austrálie před čtyřmi lety zahájila vyšetřování postupu svých vojáků v Afghánistánu z let 2005 až 2016 poté, co se v médiích objevila obvinění ze zabíjení neozbrojených afghánských mužů a dětí. Zpráva z vyšetřování ukázala, že 25 příslušníků speciálních jednotek zabilo vězně, zemědělce nebo další civilisty. S dalšími dvěma lidmi krutě zacházeli. Stalo se to, když tito lidé byli v zajetí, a tudíž chránění na základě mezinárodního práva, podotýká agentura Reuters. Nešlo o situaci, kterou by šlo označit za bojovou.