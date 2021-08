Virgin Galactic zdražila cestu do kosmu. Zájemce si musí připravit minimálně deset milionů korun

Po červencovém letu svého zakladatele Richarda Bransona k hranici vesmíru začala společnost Virgin Galactic opět nabízet cestu do kosmu i turistům. Nejlevnější lístek se nově prodává za 450 tisíc dolarů (zhruba 9,7 milionu Kč). To představuje téměř dvojnásobné zdražení oproti 200 až 250 tisícům dolarů, které za rezervaci míst už před lety zaplatilo zhruba šest set lidí, podotkl portál The Verge.