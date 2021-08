Veteráni při Digitálním Dunkerque zachraňují spojence

Ten sice začal podle Matta Zellera, vojenského veterána a někdejšího analytika CIA, jako akce skupiny veteránů, nyní se však do ní údajně zapojily již stovky tisíc lidí. „Nejsou to jen veteráni. Jsou to pastoři, moje máma, moji příbuzní, lidé, kteří nikdy nesloužili v Afghánistánu,“ ujišťuje.